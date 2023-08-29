В России запретили высаживать школьников из поездов без полицейских

29 августа 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

Обновленные правила перевозок пассажиров в поездах начнут действовать после 1 сентября 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники РЖД не смогут высаживать «зайца» (безбилетника), которому меньше 16 лет, без передачи его полицейским. Это стало известно из обновленных правил, которые опубликовал Минтранс РФ. «Запрещается высадка из поезда несовершеннолетнего лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, проезжающего без сопровождения взрослых, который не подтвердил оплату проезда, без передачи его сотрудникам органов внутренних дел», — следует из новых правил, которые опубликованы на сайте РЖД . В прошлом году Минтранс России опубликовал новые правила перевозок пассажиров и багажа. Однако ведомство тогда их не конкретизировало. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Также в Минтрансе обновили список документов для покупки билета. Традиционно, попасть в поезд можно по паспорту. В 2024 году в РДЖ анонсировали эксперимент с биометрией. Если он будет удачным, то сбор дополнительных данных о пассажирах будет распространен на все маршруты.

Сотрудники РЖД не смогут высаживать «зайца» (безбилетника), которому меньше 16 лет, без передачи его полицейским. Это стало известно из обновленных правил, которые опубликовал Минтранс РФ. «Запрещается высадка из поезда несовершеннолетнего лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, проезжающего без сопровождения взрослых, который не подтвердил оплату проезда, без передачи его сотрудникам органов внутренних дел», — следует из новых правил, которые опубликованы на сайте РЖД. В прошлом году Минтранс России опубликовал новые правила перевозок пассажиров и багажа. Однако ведомство тогда их не конкретизировало. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Также в Минтрансе обновили список документов для покупки билета. Традиционно, попасть в поезд можно по паспорту. В 2024 году в РДЖ анонсировали эксперимент с биометрией. Если он будет удачным, то сбор дополнительных данных о пассажирах будет распространен на все маршруты.