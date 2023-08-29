Пассажирам поездов озвучили список документов для покупки билета

29 августа 2023 в 09:13 Размер текста - 17 +

Изменения, связанные с покупкой билетов, вступят в силу с 1 сентября 2023 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Люди, проживающие в России, смогут купить билет на поезд по паспорту гражданина РФ, дипломатическому и служебному паспорту, по свидетельству о рождении и другим документам. Это стало известно из материалов, которые опубликовал Минтранс РФ. Ранее ведомство сообщало об обновлении правил перевозок пассажиров и багажа по железной дороге, не конкретизировав их. «Купить билет можно по паспорту гражданина РФ, дипломатическому и служебному паспорту, паспорту иностранного гражданина, временному удостоверению личности гражданина РФ, свидетельству о рождении (до 14 лет), удостоверению личности военнослужащего РФ или моряка, справке об освобождении из мест лишения свободы», — следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Такие изменения вступят в силу с 1 сентября 2023 года. В 2022 году Минтранс сообщал, что будут изменены правила перевозок пассажиров, багажа и груза, не конкретизировав нововведения. Ранее источник в РЖД сообщал, что в 2024 году появится подтверждение по биометрии. Это будет касаться поездов дальнего следования. Путешествия на поезде традиционно пользуются спросом среди россиян. Так, в июле в РЖД решили снизить цены на южные маршруты, чтобы удовлетворить запрос населения.

Люди, проживающие в России, смогут купить билет на поезд по паспорту гражданина РФ, дипломатическому и служебному паспорту, по свидетельству о рождении и другим документам. Это стало известно из материалов, которые опубликовал Минтранс РФ. Ранее ведомство сообщало об обновлении правил перевозок пассажиров и багажа по железной дороге, не конкретизировав их. «Купить билет можно по паспорту гражданина РФ, дипломатическому и служебному паспорту, паспорту иностранного гражданина, временному удостоверению личности гражданина РФ, свидетельству о рождении (до 14 лет), удостоверению личности военнослужащего РФ или моряка, справке об освобождении из мест лишения свободы», — следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Такие изменения вступят в силу с 1 сентября 2023 года. В 2022 году Минтранс сообщал, что будут изменены правила перевозок пассажиров, багажа и груза, не конкретизировав нововведения. Ранее источник в РЖД сообщал, что в 2024 году появится подтверждение по биометрии. Это будет касаться поездов дальнего следования. Путешествия на поезде традиционно пользуются спросом среди россиян. Так, в июле в РЖД решили снизить цены на южные маршруты, чтобы удовлетворить запрос населения.