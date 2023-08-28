Глава Кургана Ситникова нашла, кто ее заменит на время отсутствия

29 августа 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

По данным источников, мэр Елена Ситникова уехала из города на неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова уехала из города, поручив временное управление мэрией замдиректору департамента соцполитики Ирине Паскевич. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. «Ситникова уехала в Москву в командировку на учебу. Там она пробудет неделю. Сейчас ее заменяет Ирина Паскевич», — рассказал источник. Другой источник, связанный с властями, объяснил URA.RU, что Ситникова уехала в отпуск. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу администрации Кургана. Информация будет дополнена после получения ответа. Пока у Ситниковой нет постоянных заместителей. 23 августа стало известно об увольнении первого замглавы Павла Каргаполова. Он станет заместителем губернатора Чукотки. В структуре администрации указано, что заместителем мэра еще является директор департамента соцполитики. Сейчас у этого ведомства нет директора, а Паскевич исполняет обязанности руководителя ведомства.

Глава Кургана Елена Ситникова уехала из города, поручив временное управление мэрией замдиректору департамента соцполитики Ирине Паскевич. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. «Ситникова уехала в Москву в командировку на учебу. Там она пробудет неделю. Сейчас ее заменяет Ирина Паскевич», — рассказал источник. Другой источник, связанный с властями, объяснил URA.RU, что Ситникова уехала в отпуск. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу администрации Кургана. Информация будет дополнена после получения ответа. Пока у Ситниковой нет постоянных заместителей. 23 августа стало известно об увольнении первого замглавы Павла Каргаполова. Он станет заместителем губернатора Чукотки. В структуре администрации указано, что заместителем мэра еще является директор департамента соцполитики. Сейчас у этого ведомства нет директора, а Паскевич исполняет обязанности руководителя ведомства.