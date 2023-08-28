28 августа 2023

Глава Кургана Ситникова нашла, кто ее заменит на время отсутствия

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, ситникова елена
По данным источников, мэр Елена Ситникова уехала из города на неделю Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова уехала из города, поручив временное управление мэрией замдиректору департамента соцполитики Ирине Паскевич. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями.

«Ситникова уехала в Москву в командировку на учебу. Там она пробудет неделю. Сейчас ее заменяет Ирина Паскевич», — рассказал источник. Другой источник, связанный с властями, объяснил URA.RU, что Ситникова уехала в отпуск.

URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу администрации Кургана. Информация будет дополнена после получения ответа.

Пока у Ситниковой нет постоянных заместителей. 23 августа стало известно об увольнении первого замглавы Павла Каргаполова. Он станет заместителем губернатора Чукотки. В структуре администрации указано, что заместителем мэра еще является директор департамента соцполитики. Сейчас у этого ведомства нет директора, а Паскевич исполняет обязанности руководителя ведомства.

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Глава Кургана Елена Ситникова уехала из города, поручив временное управление мэрией замдиректору департамента соцполитики Ирине Паскевич. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. «Ситникова уехала в Москву в командировку на учебу. Там она пробудет неделю. Сейчас ее заменяет Ирина Паскевич», — рассказал источник. Другой источник, связанный с властями, объяснил URA.RU, что Ситникова уехала в отпуск. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу администрации Кургана. Информация будет дополнена после получения ответа. Пока у Ситниковой нет постоянных заместителей. 23 августа стало известно об увольнении первого замглавы Павла Каргаполова. Он станет заместителем губернатора Чукотки. В структуре администрации указано, что заместителем мэра еще является директор департамента соцполитики. Сейчас у этого ведомства нет директора, а Паскевич исполняет обязанности руководителя ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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