Глава Кургана Ситникова нашла, кто ее заменит на время отсутствия

Глава Кургана Елена Ситникова уехала из города, поручив временное управление мэрией замдиректору департамента соцполитики Ирине Паскевич. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями.
«Ситникова уехала в Москву в командировку на учебу. Там она пробудет неделю. Сейчас ее заменяет Ирина Паскевич», — рассказал источник. Другой источник, связанный с властями, объяснил URA.RU, что Ситникова уехала в отпуск.
URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу администрации Кургана. Информация будет дополнена после получения ответа.
Пока у Ситниковой нет постоянных заместителей. 23 августа стало известно об увольнении первого замглавы Павла Каргаполова. Он станет заместителем губернатора Чукотки. В структуре администрации указано, что заместителем мэра еще является директор департамента соцполитики. Сейчас у этого ведомства нет директора, а Паскевич исполняет обязанности руководителя ведомства.
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