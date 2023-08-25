Бывший первый зам мэра Кургана Каргаполов станет замгубернатора Чукотки

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Заседание городской думы. Курган, каргаполов павел
Павел Каргаполов уволился из мэрии Кургана в августе Фото:

Уволившийся из мэрии Кургана бывший первый заместитель главы города Павел Каргаполов уедет на Чукотку, чтобы работать там в качестве замгубернатора. Эту информацию URA.RU подтвердил врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов.

Глава Чукотки уточнил, что Каргаполов переходит в правительство региона на должность главы аппарата губернатора — заместителя губернатора. Каргаполов вместе с Кузнецовым работали в правительстве Курганской области с 2019 по 2021 годы, когда Кузнецов был вице-губернатором, а Каргаполов — помощником губернатора Вадима Шумкова.

Об увольнении Каргаполова стало известно 23 августа. В мэрии объяснили, что он уволился в связи с переходом на другое место работы.

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Уволившийся из мэрии Кургана бывший первый заместитель главы города Павел Каргаполов уедет на Чукотку, чтобы работать там в качестве замгубернатора. Эту информацию URA.RU подтвердил врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов. Глава Чукотки уточнил, что Каргаполов переходит в правительство региона на должность главы аппарата губернатора — заместителя губернатора. Каргаполов вместе с Кузнецовым работали в правительстве Курганской области с 2019 по 2021 годы, когда Кузнецов был вице-губернатором, а Каргаполов — помощником губернатора Вадима Шумкова. Об увольнении Каргаполова стало известно 23 августа. В мэрии объяснили, что он уволился в связи с переходом на другое место работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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