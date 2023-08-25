Бывший первый зам мэра Кургана Каргаполов станет замгубернатора Чукотки

Павел Каргаполов уволился из мэрии Кургана в августе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уволившийся из мэрии Кургана бывший первый заместитель главы города Павел Каргаполов уедет на Чукотку, чтобы работать там в качестве замгубернатора. Эту информацию URA.RU подтвердил врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов.

Глава Чукотки уточнил, что Каргаполов переходит в правительство региона на должность главы аппарата губернатора — заместителя губернатора. Каргаполов вместе с Кузнецовым работали в правительстве Курганской области с 2019 по 2021 годы, когда Кузнецов был вице-губернатором, а Каргаполов — помощником губернатора Вадима Шумкова.

Об увольнении Каргаполова стало известно 23 августа. В мэрии объяснили, что он уволился в связи с переходом на другое место работы.