Пермский театр оперы и балета открывает сезон «Евгением Онегиным»

Оперный театр в 152 сезоне покажет премьеры и уже известные постановки Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Пермский театр оперы и балета объявил о старте нового сезона. 3 сентября на сцене дадут оперу «Евгений Онегин».

«3 сентября мы календарь перевернем… и дадим первый в новом сезоне спектакль. Это будет сочинение Петра Ильича Чайковского. В исполнении Константина Сучкова, Дарьи Пичугиной, Натальи Буклага, Бориса Рудака и Гарри Агаджаняна прозвучит опера „Евгений Онегин“», — говорится в письме Пермской оперы, поступившем в редакцию URA.RU.

Предстоящий сезон станет для театра 152-м. Как ранее рассказывало URA.RU, в октябре зрителей ждет премьера монооперы «Человеческий голос», пролог и эпилог для которой по заказу театра написал композитор, мастер импровизации и звуковых инсталляций Владимир Горлинский. В главной партии — Надежда Павлова. Также в октябре в последний раз на пермской сцене поставят «Ромео и Джульетта» в хореографии Кеннета Макмиллана. На этот спектакль у театра заканчивается лицензия.