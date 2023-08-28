28 августа 2023

Пермский театр оперы и балета открывает сезон «Евгением Онегиным»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми. г. Пермь, театр оперы и балета, пермь
Оперный театр в 152 сезоне покажет премьеры и уже известные постановки Фото:

Пермский театр оперы и балета объявил о старте нового сезона. 3 сентября на сцене дадут оперу «Евгений Онегин».

«3 сентября мы календарь перевернем… и дадим первый в новом сезоне спектакль. Это будет сочинение Петра Ильича Чайковского. В исполнении Константина Сучкова, Дарьи Пичугиной, Натальи Буклага, Бориса Рудака и Гарри Агаджаняна прозвучит опера „Евгений Онегин“», — говорится в письме Пермской оперы, поступившем в редакцию URA.RU.

Предстоящий сезон станет для театра 152-м. Как ранее рассказывало URA.RU, в октябре зрителей ждет премьера монооперы «Человеческий голос», пролог и эпилог для которой по заказу театра написал композитор, мастер импровизации и звуковых инсталляций Владимир Горлинский. В главной партии — Надежда Павлова. Также в октябре в последний раз на пермской сцене поставят «Ромео и Джульетта» в хореографии Кеннета Макмиллана. На этот спектакль у театра заканчивается лицензия.

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Пермский театр оперы и балета объявил о старте нового сезона. 3 сентября на сцене дадут оперу «Евгений Онегин». «3 сентября мы календарь перевернем… и дадим первый в новом сезоне спектакль. Это будет сочинение Петра Ильича Чайковского. В исполнении Константина Сучкова, Дарьи Пичугиной, Натальи Буклага, Бориса Рудака и Гарри Агаджаняна прозвучит опера „Евгений Онегин“», — говорится в письме Пермской оперы, поступившем в редакцию URA.RU. Предстоящий сезон станет для театра 152-м. Как ранее рассказывало URA.RU, в октябре зрителей ждет премьера монооперы «Человеческий голос», пролог и эпилог для которой по заказу театра написал композитор, мастер импровизации и звуковых инсталляций Владимир Горлинский. В главной партии — Надежда Павлова. Также в октябре в последний раз на пермской сцене поставят «Ромео и Джульетта» в хореографии Кеннета Макмиллана. На этот спектакль у театра заканчивается лицензия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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