12 июля 2023

Пермский театр удивит премьерой оперы с участием композитора-импровизатора

Пермский театр оперы и балета открыл продажи на главную премьеру нового сезона
© Служба новостей «URA.RU»
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Старые здания Перми., пермский, оперный театр
Пермский оперный театр готовит новый сезон Фото:

Пермский театр оперы и балеты открыл продажи на спектакли 152 сезона. Осенью поклонников ждет премьера монооперы «Человеческий голос», пролог и эпилог для которой по заказу театра написал композитор, мастер импровизации и звуковых инсталляций Владимир Горлинский.

«В октябре мы приглашаем вас на первую оперную премьеру 152-го сезона — монооперу „Человеческий голос“ Франсиса Пуленка с прологом и эпилогом Владимира Горлинского, написанными по заказу театра. В главной партии — несравненная Надежда Павлова», — сообщает театр в социальных сетях.

Опера «Человеческий голос» Франсиса Пуленка написана в 1958 году. Но пермский театр представит ее новую сценическую версию. Владимир Горлинский — московский композитор, импровизатор, автор пространственных композиций и звуковых инсталляций. Его музыку исполняли на международных фестивалях музыканты разных стран, в том числе, оркестр под управлением дирижера Теодора Курентзиса, который ранее возглавлял Пермскую оперу. Горлинский сотрудничает с Электротеатром Станиславский, театром М.Н. Ермоловой, театром на малой Бронной и другими.

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Пермский театр оперы и балеты открыл продажи на спектакли 152 сезона. Осенью поклонников ждет премьера монооперы «Человеческий голос», пролог и эпилог для которой по заказу театра написал композитор, мастер импровизации и звуковых инсталляций Владимир Горлинский. «В октябре мы приглашаем вас на первую оперную премьеру 152-го сезона — монооперу „Человеческий голос“ Франсиса Пуленка с прологом и эпилогом Владимира Горлинского, написанными по заказу театра. В главной партии — несравненная Надежда Павлова», — сообщает театр в социальных сетях. Опера «Человеческий голос» Франсиса Пуленка написана в 1958 году. Но пермский театр представит ее новую сценическую версию. Владимир Горлинский — московский композитор, импровизатор, автор пространственных композиций и звуковых инсталляций. Его музыку исполняли на международных фестивалях музыканты разных стран, в том числе, оркестр под управлением дирижера Теодора Курентзиса, который ранее возглавлял Пермскую оперу. Горлинский сотрудничает с Электротеатром Станиславский, театром М.Н. Ермоловой, театром на малой Бронной и другими.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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