Пермский театр удивит премьерой оперы с участием композитора-импровизатора

Пермский театр оперы и балета открыл продажи на главную премьеру нового сезона

13 июля 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

Пермский оперный театр готовит новый сезон Фото: Алексей Гущин © URA.RU Пермский театр оперы и балеты открыл продажи на спектакли 152 сезона. Осенью поклонников ждет премьера монооперы «Человеческий голос», пролог и эпилог для которой по заказу театра написал композитор, мастер импровизации и звуковых инсталляций Владимир Горлинский. «В октябре мы приглашаем вас на первую оперную премьеру 152-го сезона — монооперу „Человеческий голос“ Франсиса Пуленка с прологом и эпилогом Владимира Горлинского, написанными по заказу театра. В главной партии — несравненная Надежда Павлова», — сообщает театр в социальных сетях. Опера «Человеческий голос» Франсиса Пуленка написана в 1958 году. Но пермский театр представит ее новую сценическую версию. Владимир Горлинский — московский композитор, импровизатор, автор пространственных композиций и звуковых инсталляций. Его музыку исполняли на международных фестивалях музыканты разных стран, в том числе, оркестр под управлением дирижера Теодора Курентзиса, который ранее возглавлял Пермскую оперу. Горлинский сотрудничает с Электротеатром Станиславский, театром М.Н. Ермоловой, театром на малой Бронной и другими.

Пермский театр оперы и балеты открыл продажи на спектакли 152 сезона. Осенью поклонников ждет премьера монооперы «Человеческий голос», пролог и эпилог для которой по заказу театра написал композитор, мастер импровизации и звуковых инсталляций Владимир Горлинский. «В октябре мы приглашаем вас на первую оперную премьеру 152-го сезона — монооперу „Человеческий голос“ Франсиса Пуленка с прологом и эпилогом Владимира Горлинского, написанными по заказу театра. В главной партии — несравненная Надежда Павлова», — сообщает театр в социальных сетях. Опера «Человеческий голос» Франсиса Пуленка написана в 1958 году. Но пермский театр представит ее новую сценическую версию. Владимир Горлинский — московский композитор, импровизатор, автор пространственных композиций и звуковых инсталляций. Его музыку исполняли на международных фестивалях музыканты разных стран, в том числе, оркестр под управлением дирижера Теодора Курентзиса, который ранее возглавлял Пермскую оперу. Горлинский сотрудничает с Электротеатром Станиславский, театром М.Н. Ермоловой, театром на малой Бронной и другими.