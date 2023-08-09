Солистка Пермской оперы покоряет Европу с Теодором Курентзисом. Фото

Артистка Пермской оперы Павлова выступила на Зальцбургском фестивале вместе с Курентзисом

10 августа 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Надежда Павлова исполняла Моцарта вместе оркестром Utopia Фото: Размик Закарян © URA.RU Солистка Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова с успехом выступила в Австрии на Зальцбургском фестивале. Вместе с новым оркестром Теодора Курентзиса Utopia она исполнила партию первого сопрано в мессе до минор Моцарта, рассказали в театре. По данным западных СМИ, концерт проходил в церкви св. Петра. «Надежда Павлова блестяще выступила в Зальцбурге с оркестром Utopia — новым проектом Теодора Курентзиса. Солистка Пермской оперы исполнила партию первого сопрано в мессе до минор Вольфганга Амадея Моцарта», — сообщает Пермская опера в своем telegram-канале. Фото и видео с концерта поделились администраторы паблика Теодор Курентзис в соцсети «ВКонтакте». Европейские гастроли пермской примы Павловой на этом не заканчивается. В конце августа она откроет Musikfest Berlin с музыкой Рахманинова. Надежда Павлова (слева от маэстро) и Теодор Курентзис на концерте в Зальцбурге Фото Marco Borrelli, паблик «Теодор Курентзис» в ВК https://vk.com/teodor_currentzis

Солистка Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова с успехом выступила в Австрии на Зальцбургском фестивале. Вместе с новым оркестром Теодора Курентзиса Utopia она исполнила партию первого сопрано в мессе до минор Моцарта, рассказали в театре. По данным западных СМИ, концерт проходил в церкви св. Петра. «Надежда Павлова блестяще выступила в Зальцбурге с оркестром Utopia — новым проектом Теодора Курентзиса. Солистка Пермской оперы исполнила партию первого сопрано в мессе до минор Вольфганга Амадея Моцарта», — сообщает Пермская опера в своем telegram-канале. Фото и видео с концерта поделились администраторы паблика Теодор Курентзис в соцсети «ВКонтакте». Европейские гастроли пермской примы Павловой на этом не заканчивается. В конце августа она откроет Musikfest Berlin с музыкой Рахманинова.