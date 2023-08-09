09 августа 2023

Солистка Пермской оперы покоряет Европу с Теодором Курентзисом. Фото

Артистка Пермской оперы Павлова выступила на Зальцбургском фестивале вместе с Курентзисом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с финским дирижером Калле Куусавой в Филармонии. Екатеринбург, ноты, партитура
Надежда Павлова исполняла Моцарта вместе оркестром Utopia Фото:

Солистка Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова с успехом выступила в Австрии на Зальцбургском фестивале. Вместе с новым оркестром Теодора Курентзиса Utopia она исполнила партию первого сопрано в мессе до минор Моцарта, рассказали в театре. По данным западных СМИ, концерт проходил в церкви св. Петра.

«Надежда Павлова блестяще выступила в Зальцбурге с оркестром Utopia — новым проектом Теодора Курентзиса. Солистка Пермской оперы исполнила партию первого сопрано в мессе до минор Вольфганга Амадея Моцарта», — сообщает Пермская опера в своем telegram-канале. Фото и видео с концерта поделились администраторы паблика Теодор Курентзис в соцсети «ВКонтакте».

Европейские гастроли пермской примы Павловой на этом не заканчивается. В конце августа она откроет Musikfest Berlin с музыкой Рахманинова.

Надежда Павлова (слева от маэстро) и Теодор Курентзис на концерте в Зальцбурге
Надежда Павлова (слева от маэстро) и Теодор Курентзис на концерте в Зальцбурге

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Солистка Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова с успехом выступила в Австрии на Зальцбургском фестивале. Вместе с новым оркестром Теодора Курентзиса Utopia она исполнила партию первого сопрано в мессе до минор Моцарта, рассказали в театре. По данным западных СМИ, концерт проходил в церкви св. Петра. «Надежда Павлова блестяще выступила в Зальцбурге с оркестром Utopia — новым проектом Теодора Курентзиса. Солистка Пермской оперы исполнила партию первого сопрано в мессе до минор Вольфганга Амадея Моцарта», — сообщает Пермская опера в своем telegram-канале. Фото и видео с концерта поделились администраторы паблика Теодор Курентзис в соцсети «ВКонтакте». Европейские гастроли пермской примы Павловой на этом не заканчивается. В конце августа она откроет Musikfest Berlin с музыкой Рахманинова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...