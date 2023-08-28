Бизнес курганского экс-депутата Хахалова потерял миллионы из-за простоя вагонов

АО «Сибирский Щебеночный Карьер» заплатит свыше 7,5 млн рублей компании из Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU

С предприятия «Сибирский Щебеночный Карьер», директором которого является бывший депутат Курганской облдумы Денис Хахалов, взыскали более 7,5 миллионов рублей из-за простоя вагонов компании «Транзитлогистик Рус» из Екатеринбурга. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

«Исковые требования удовлетворить. Взыскать с АО „Сибирский Щебеночный Карьер“ в пользу ООО „Транзитлогистик Рус“ долг в размере 7 557 500 рублей за сверхнормативное нахождение вагонов на станциях погрузки/выгрузки», — говорится решении суда. Также курганскому предприятию необходимо возместить расходы на госпошлину на сумму более 60 тысяч рублей.

Компания «Сибирский Щебеночный Карьер» с данным решением не согласилась и подала жалобу в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. По мнению ответчика, предусмотренный договором штраф в размере 2 500 рублей в сутки не отвечает принципу разумности и является чрезмерным. Также ответчик считает, что нормативный срок на погрузку/выгрузку вагонов должен исчисляться не с даты их прибытия на станцию, а непосредственно с времени постановки под погрузку.

Ранее URA.RU писало, что строительная компания из Тюмени требует более 18 млн рублей от предприятия курганского бизнесмена Юрия Авдалова. Также сообщалось, что «Кургандормаш» судится с узбекской фирмой из Узбекистана из-за поставки спецтехники. Сумма иска составляет 196 млн рублей.