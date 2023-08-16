Любимый подрядчик тюменских властей требует 18 млн с курганского предприятия

Дорожная компания из Тюмени судится с курганским заводом

16 августа 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Дорожная компания из Тюмени требует 18 млн рублей с курганского предприятия «ИТМ «Спецмашина» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменская строительная компания «ТОДЭП» требует более 18 миллионов рублей от предприятия «ИТМ «Спецмашина», владельцем которого является курганский бизнесмен Юрий Авдалов. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Тюменской области. «АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» подало исковое заявление в Арбитражный суд Тюменской области к ООО «ИТМ «Спецмашина» о взыскании денежных средств. Сумма исковых требований: 18 295 420 рублей», — говорится в арбитраже. Предварительное судебное заседание назначено на пятое сентября 2023 года. В Тюменской области АО «ТОДЭП» называют любимым подрядчиком местных властей. Согласно данным сервиса СБИС, до сентября 2021 года единственным акционером компании являлся департамент имущественных отношений областного правительства. За последние годы предприятием заключено около трех тысяч договоров на сумму более 170 млрд рублей. Ранее URA.RU писало, что курганский завод зятя сенатора Муратова пытается отсудить 196 млн рублей у фирмы из Узбекистана. По данным инсайдеров агентства, иск связан с поставкой дорожной техники. Также сообщалось, что татарская компания судится из-за КамАЗов с «Кургандормашом».

Тюменская строительная компания «ТОДЭП» требует более 18 миллионов рублей от предприятия «ИТМ «Спецмашина», владельцем которого является курганский бизнесмен Юрий Авдалов. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Тюменской области. «АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» подало исковое заявление в Арбитражный суд Тюменской области к ООО «ИТМ «Спецмашина» о взыскании денежных средств. Сумма исковых требований: 18 295 420 рублей», — говорится в арбитраже. Предварительное судебное заседание назначено на пятое сентября 2023 года. В Тюменской области АО «ТОДЭП» называют любимым подрядчиком местных властей. Согласно данным сервиса СБИС, до сентября 2021 года единственным акционером компании являлся департамент имущественных отношений областного правительства. За последние годы предприятием заключено около трех тысяч договоров на сумму более 170 млрд рублей. Ранее URA.RU писало, что курганский завод зятя сенатора Муратова пытается отсудить 196 млн рублей у фирмы из Узбекистана. По данным инсайдеров агентства, иск связан с поставкой дорожной техники. Также сообщалось, что татарская компания судится из-за КамАЗов с «Кургандормашом».