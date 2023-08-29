STENOGRAFFIA добралась до свердловского села. Фото

В свердловском селе Маминском появился арт-объект «Маяк»

29 августа 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Жители села участвовали в выборе места для арт-объекта Фото предоставлено пресс-службой STENOGRAFFIA В селе Маминском в 70 км от Екатеринбурга появился арт-объект «Маяк». Работа стала результатом коллаборации проекта URALRUIN и фестиваля STENOGRAFFIA. Художники из команды SPEKTR преобразили полуразрушенное здание бывшей гидроэлектростанции. Об этом сообщил URA.RU руководитель проекта Артур Ларионов. «Он иллюстрирует собой наши планы „куда“. Сделаем Исеть интересным для туризма местом и будем развивать регион вместе», — говорит Андрей Колоколов, художник из команды SPEKTR. Арт-объект называется «Маяк»: он яркий и стоит на берегу реки, указывает вектор движения и выполняет навигационную функцию. Однако задача этой работы — обозначить направление не в пространстве, а символически. «Маяк» презентовали 26 августа на фестивале «Золотое лето»: так отметили 341-летие села Маминского. Место для арт-объекта выбрали с участием жителей села и лидеров городских инициатив из Екатеринбурга. В перспективе на участке реки между Екатеринбургом и Каменском-Уральским появятся другие арт-объекты и точки притяжения, которые будет интересно исследовать. Ранее STENOGRAFFIA подарила Екатеринбургу в честь 300-летия обновленный переход на Плотинке. Рисунки рассказывают о тусовках рокеров, о том, как придумывались популярные песни. Также команда STENOGRAFFIA пригласила актрису сериала «Территория» Анастасию Чистякову, чтобы провести с ней творческий день. Екатеринбуржцы вместе с актрисой будут создавать арт-объект напротив Свердловской филармонии. Фото предоставлено пресс-службой STENOGRAFFIA Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В селе Маминском в 70 км от Екатеринбурга появился арт-объект «Маяк». Работа стала результатом коллаборации проекта URALRUIN и фестиваля STENOGRAFFIA. Художники из команды SPEKTR преобразили полуразрушенное здание бывшей гидроэлектростанции. Об этом сообщил URA.RU руководитель проекта Артур Ларионов. «Он иллюстрирует собой наши планы „куда“. Сделаем Исеть интересным для туризма местом и будем развивать регион вместе», — говорит Андрей Колоколов, художник из команды SPEKTR. Арт-объект называется «Маяк»: он яркий и стоит на берегу реки, указывает вектор движения и выполняет навигационную функцию. Однако задача этой работы — обозначить направление не в пространстве, а символически. «Маяк» презентовали 26 августа на фестивале «Золотое лето»: так отметили 341-летие села Маминского. Место для арт-объекта выбрали с участием жителей села и лидеров городских инициатив из Екатеринбурга. В перспективе на участке реки между Екатеринбургом и Каменском-Уральским появятся другие арт-объекты и точки притяжения, которые будет интересно исследовать. Ранее STENOGRAFFIA подарила Екатеринбургу в честь 300-летия обновленный переход на Плотинке. Рисунки рассказывают о тусовках рокеров, о том, как придумывались популярные песни. Также команда STENOGRAFFIA пригласила актрису сериала «Территория» Анастасию Чистякову, чтобы провести с ней творческий день. Екатеринбуржцы вместе с актрисой будут создавать арт-объект напротив Свердловской филармонии.