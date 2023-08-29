На кладбище, где должны похоронить Пригожина, собрались силовики и «Вагнер»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь, боевое братство, боевые награды, прощание с погибшим в сво, чвк вагнер
Ожидается, что Евгения Пригожина похоронят на Серафимовском кладбище Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

У Серафимовского кладбища в Санкт-Петерубрге стали собираться силовики, журналисты и бойцы ЧВК «Вагнер». Ожидается, что на этом кладбище похоронят основателя военной компании Евгения Пригожина.

«На Северном кладбище (Серафимовском) замечено движение, пришедшие пока что стоят у церкви. Среди них есть бойцы ЧВК „Вагнер“», — передает корреспондент портала «Фонтанка». По информации telegram-канала «Кровавая барыня», на Серафимовском кладбище, вероятно, пройдут похороны Евгения Пригожина.

Рядом с журналистами и бойцами ЧВК «Вагнер» дежурит Росгвардия. Чтобы попасть внутрь, надо пройти рамку металлоискателей.

Пригожин погиб в результате крушения его самолета в Тверской области. Спустя несколько дней СК подтвердил его гибель, взяв пробу ДНК. Президента России Владимира Путина не будет на похоронах, передавал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У Серафимовского кладбища в Санкт-Петерубрге стали собираться силовики, журналисты и бойцы ЧВК «Вагнер». Ожидается, что на этом кладбище похоронят основателя военной компании Евгения Пригожина. «На Северном кладбище (Серафимовском) замечено движение, пришедшие пока что стоят у церкви. Среди них есть бойцы ЧВК „Вагнер“», — передает корреспондент портала «Фонтанка». По информации telegram-канала «Кровавая барыня», на Серафимовском кладбище, вероятно, пройдут похороны Евгения Пригожина. Рядом с журналистами и бойцами ЧВК «Вагнер» дежурит Росгвардия. Чтобы попасть внутрь, надо пройти рамку металлоискателей. Пригожин погиб в результате крушения его самолета в Тверской области. Спустя несколько дней СК подтвердил его гибель, взяв пробу ДНК. Президента России Владимира Путина не будет на похоронах, передавал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...