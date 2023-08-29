На кладбище, где должны похоронить Пригожина, собрались силовики и «Вагнер» 29 августа 2023 в 14:41 Размер текста - 17 + Ожидается, что Евгения Пригожина похоронят на Серафимовском кладбище Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина У Серафимовского кладбища в Санкт-Петерубрге стали собираться силовики, журналисты и бойцы ЧВК «Вагнер». Ожидается, что на этом кладбище похоронят основателя военной компании Евгения Пригожина. «На Северном кладбище (Серафимовском) замечено движение, пришедшие пока что стоят у церкви. Среди них есть бойцы ЧВК „Вагнер“», — передает корреспондент портала «Фонтанка». По информации telegram-канала «Кровавая барыня», на Серафимовском кладбище, вероятно, пройдут похороны Евгения Пригожина. Рядом с журналистами и бойцами ЧВК «Вагнер» дежурит Росгвардия. Чтобы попасть внутрь, надо пройти рамку металлоискателей. Пригожин погиб в результате крушения его самолета в Тверской области. Спустя несколько дней СК подтвердил его гибель, взяв пробу ДНК. Президента России Владимира Путина не будет на похоронах, передавал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. У Серафимовского кладбища в Санкт-Петерубрге стали собираться силовики, журналисты и бойцы ЧВК «Вагнер». Ожидается, что на этом кладбище похоронят основателя военной компании Евгения Пригожина. «На Северном кладбище (Серафимовском) замечено движение, пришедшие пока что стоят у церкви. Среди них есть бойцы ЧВК „Вагнер“», — передает корреспондент портала «Фонтанка». По информации telegram-канала «Кровавая барыня», на Серафимовском кладбище, вероятно, пройдут похороны Евгения Пригожина. Рядом с журналистами и бойцами ЧВК «Вагнер» дежурит Росгвардия. Чтобы попасть внутрь, надо пройти рамку металлоискателей. Пригожин погиб в результате крушения его самолета в Тверской области. Спустя несколько дней СК подтвердил его гибель, взяв пробу ДНК. Президента России Владимира Путина не будет на похоронах, передавал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям