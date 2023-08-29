112: вещи Горбачевой нашли на набережной в Москве

В ходе поисковых мероприятий были найдены вещи фигуристки, пишет «112»
новость из сюжетаФигуристка Алина Горбачева пропала в Москве
На пляже на Покровской набережной в Москве были найдены вещи молодой фигуристки Алины Горбачевой. Самой спортсменки обнаружено не было.
«Вещи Горбачевой обнаружили только что на пляже на Покровской набережной», — передает telegram-канал «112». Там добавили, что сама фигуристка не обнаружена. По информации telegram-канала Baza, на место обнаружения вызваны спасатели
Ранее стало известно, что Алина Горбачева объявлена пропавшей в Москве. Ее мать Екатерина сообщила об этом. Алина не вернулась домой после выхода с катка вчера вечером, и камеры наблюдения не зафиксировали ее в пути, за исключением записей с катка.
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