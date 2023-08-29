112: вещи Горбачевой нашли на набережной в Москве 29 августа 2023 в 15:16 Размер текста - 17 + В ходе поисковых мероприятий были найдены вещи фигуристки, пишет «112» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве На пляже на Покровской набережной в Москве были найдены вещи молодой фигуристки Алины Горбачевой. Самой спортсменки обнаружено не было. «Вещи Горбачевой обнаружили только что на пляже на Покровской набережной», — передает telegram-канал «112». Там добавили, что сама фигуристка не обнаружена. По информации telegram-канала Baza, на место обнаружения вызваны спасатели Ранее стало известно, что Алина Горбачева объявлена пропавшей в Москве. Ее мать Екатерина сообщила об этом. Алина не вернулась домой после выхода с катка вчера вечером, и камеры наблюдения не зафиксировали ее в пути, за исключением записей с катка. На пляже на Покровской набережной в Москве были найдены вещи молодой фигуристки Алины Горбачевой. Самой спортсменки обнаружено не было. «Вещи Горбачевой обнаружили только что на пляже на Покровской набережной», — передает telegram-канал «112». Там добавили, что сама фигуристка не обнаружена. По информации telegram-канала Baza, на место обнаружения вызваны спасатели Ранее стало известно, что Алина Горбачева объявлена пропавшей в Москве. Ее мать Екатерина сообщила об этом. Алина не вернулась домой после выхода с катка вчера вечером, и камеры наблюдения не зафиксировали ее в пути, за исключением записей с катка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям