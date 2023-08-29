112: вещи Горбачевой нашли на набережной в Москве

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Несогласованный митинг в поддержку Навального. Сургут, полиция, шеврон полиция
В ходе поисковых мероприятий были найдены вещи фигуристки, пишет «112» Фото:
новость из сюжета
Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

На пляже на Покровской набережной в Москве были найдены вещи молодой фигуристки Алины Горбачевой. Самой спортсменки обнаружено не было.

«Вещи Горбачевой обнаружили только что на пляже на Покровской набережной», — передает telegram-канал «112». Там добавили, что сама фигуристка не обнаружена. По информации telegram-канала Baza, на место обнаружения вызваны спасатели

Ранее стало известно, что Алина Горбачева объявлена пропавшей в Москве. Ее мать Екатерина сообщила об этом. Алина не вернулась домой после выхода с катка вчера вечером, и камеры наблюдения не зафиксировали ее в пути, за исключением записей с катка.

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На пляже на Покровской набережной в Москве были найдены вещи молодой фигуристки Алины Горбачевой. Самой спортсменки обнаружено не было. «Вещи Горбачевой обнаружили только что на пляже на Покровской набережной», — передает telegram-канал «112». Там добавили, что сама фигуристка не обнаружена. По информации telegram-канала Baza, на место обнаружения вызваны спасатели Ранее стало известно, что Алина Горбачева объявлена пропавшей в Москве. Ее мать Екатерина сообщила об этом. Алина не вернулась домой после выхода с катка вчера вечером, и камеры наблюдения не зафиксировали ее в пути, за исключением записей с катка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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