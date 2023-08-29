Mash: МЧС ищет тело фигуристки Горбачевой в Москве-реке

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Специалисты планируют обследовать водную территорию, чтобы найти фигуристку Алину Горбачеву Фото:
новость из сюжета
Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

МЧС и полиция прибыли на Покровскую набережную, где начнутся поиски пропавшей фигуристки Алины Горбачевой. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Фигуристка Алина Горбачева могла утонуть в Москва-реке — на Покровскую набережную, где нашли ее вещи, вызвана поисково-спасательная группа МЧС и полиция», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что специалисты планируют обследовать водную территорию.

Спортсменка пропала 28 августа. После тренировки она не вернулась домой. На пляже на Покровской набережной в Москве были найдены вещи Горбачевой. Самой фигуристки обнаружено не было.

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МЧС и полиция прибыли на Покровскую набережную, где начнутся поиски пропавшей фигуристки Алины Горбачевой. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Фигуристка Алина Горбачева могла утонуть в Москва-реке — на Покровскую набережную, где нашли ее вещи, вызвана поисково-спасательная группа МЧС и полиция», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что специалисты планируют обследовать водную территорию. Спортсменка пропала 28 августа. После тренировки она не вернулась домой. На пляже на Покровской набережной в Москве были найдены вещи Горбачевой. Самой фигуристки обнаружено не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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