Mash: МЧС ищет тело фигуристки Горбачевой в Москве-реке 29 августа 2023 в 15:40 Размер текста - 17 + Специалисты планируют обследовать водную территорию, чтобы найти фигуристку Алину Горбачеву Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости новость из сюжета Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве МЧС и полиция прибыли на Покровскую набережную, где начнутся поиски пропавшей фигуристки Алины Горбачевой. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Фигуристка Алина Горбачева могла утонуть в Москва-реке — на Покровскую набережную, где нашли ее вещи, вызвана поисково-спасательная группа МЧС и полиция», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что специалисты планируют обследовать водную территорию. Спортсменка пропала 28 августа. После тренировки она не вернулась домой. На пляже на Покровской набережной в Москве были найдены вещи Горбачевой. Самой фигуристки обнаружено не было. МЧС и полиция прибыли на Покровскую набережную, где начнутся поиски пропавшей фигуристки Алины Горбачевой. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Фигуристка Алина Горбачева могла утонуть в Москва-реке — на Покровскую набережную, где нашли ее вещи, вызвана поисково-спасательная группа МЧС и полиция», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что специалисты планируют обследовать водную территорию. Спортсменка пропала 28 августа. После тренировки она не вернулась домой. На пляже на Покровской набережной в Москве были найдены вещи Горбачевой. Самой фигуристки обнаружено не было. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям