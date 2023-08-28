Следователи ЯНАО завели второе дело на мужчину, стрелявшего в приставов

На Марата Сайткулова завели второе уголовное дело по более тяжкой статье Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Житель ЯНАО открыл стрельбу по судебным приставам

На жителя Ноябрьска (ЯНАО) Марата Сайткулова, открывшего стрельбу по приставам 28 августа, завели второе уголовное дело. Теперь он обвиняется в применении насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителей власти, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«В ходе пресечения преступных действий подозреваемого и попытке его задержания мужчина, используя горюче-смазочные материалы, осуществил поджог помещения, поставив под угрозу жизнь и здоровье сотрудников правопорядка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Как пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, оба дела будут объединены в одно производство. В настоящий момент проводятся необходимые следственные действия по сбору доказательной базы.

Несмотря на то, что от поджога дома пострадал только он сам, теперь Сайткулову грозит реальный срок. Он может получить до 10 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске 28 августа местный житель проявил «агрессивный протест» в отношении судебных приставов, после чего заперся в доме. С ним более восьми часов велись переговоры, которые закончились штурмом дома. Сейчас Сайткулов находится в реанимации, в отношении его действий возбуждено уголовное дело.