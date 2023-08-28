Приставы раскрыли, с чего начался конфликт в Ноябрьске, приведший к стрельбе

Житель Ноябрьска Марат Сайткулов выражал «агрессивный протест» действиям судебных приставов, которые 28 августа приехали к дому для исполнения судебного решения о переселении из ветхого жилья. Конфликт закончился несколькими выстрелами из гладкоствольного ружья, сообщили подробности инцидента в пресс-службе окружного УФССП по ЯНАО.
«В судебном решении было прописано выселение из ветхого аварийного жилья с предоставлением другого, улучшенного жилья, которое ему действительно было выделено, и даже большей площади. Решение об аресте имущества мужчины не принималось. Сайткулов отказался от переселения и встретил приставов «агрессивным протестом», несколько раз выстрелив из огнестрельного оружия. Одна из пуль попала в его автомобиль «Нива», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УФССП по ЯНАО.
Рядом с автомобилем стояли канистры с бензином. «Нива» загорелась в результате попадания пули в одну из них. О произошедшем было доложено вышестоящему руководству.
Ранее URA.RU сообщило, что Марат Сайткулов открыл огонь по судебным приставам, после чего заперся в доме. Переговоры с ним шли более восьми часов и ни к чему не привели. Ночью 29 августа было принято решение взять дом штурмом, одновременно с этим начался пожар. Сейчас Сайткулов находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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