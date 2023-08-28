Приставы раскрыли, с чего начался конфликт в Ноябрьске, приведший к стрельбе

Открывший стрельбу по приставам житель ЯНАО протестовал против переселения

29 августа 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Марат Сайткулов стрельбой выразил «агрессивный протест» против переселения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Житель ЯНАО открыл стрельбу по судебным приставам Житель Ноябрьска Марат Сайткулов выражал «агрессивный протест» действиям судебных приставов, которые 28 августа приехали к дому для исполнения судебного решения о переселении из ветхого жилья. Конфликт закончился несколькими выстрелами из гладкоствольного ружья, сообщили подробности инцидента в пресс-службе окружного УФССП по ЯНАО. «В судебном решении было прописано выселение из ветхого аварийного жилья с предоставлением другого, улучшенного жилья, которое ему действительно было выделено, и даже большей площади. Решение об аресте имущества мужчины не принималось. Сайткулов отказался от переселения и встретил приставов «агрессивным протестом», несколько раз выстрелив из огнестрельного оружия. Одна из пуль попала в его автомобиль «Нива», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УФССП по ЯНАО. Рядом с автомобилем стояли канистры с бензином. «Нива» загорелась в результате попадания пули в одну из них. О произошедшем было доложено вышестоящему руководству. Ранее URA.RU сообщило, что Марат Сайткулов открыл огонь по судебным приставам, после чего заперся в доме. Переговоры с ним шли более восьми часов и ни к чему не привели. Ночью 29 августа было принято решение взять дом штурмом, одновременно с этим начался пожар. Сейчас Сайткулов находится в реанимации в тяжелом состоянии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Ноябрьска Марат Сайткулов выражал «агрессивный протест» действиям судебных приставов, которые 28 августа приехали к дому для исполнения судебного решения о переселении из ветхого жилья. Конфликт закончился несколькими выстрелами из гладкоствольного ружья, сообщили подробности инцидента в пресс-службе окружного УФССП по ЯНАО. «В судебном решении было прописано выселение из ветхого аварийного жилья с предоставлением другого, улучшенного жилья, которое ему действительно было выделено, и даже большей площади. Решение об аресте имущества мужчины не принималось. Сайткулов отказался от переселения и встретил приставов «агрессивным протестом», несколько раз выстрелив из огнестрельного оружия. Одна из пуль попала в его автомобиль «Нива», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УФССП по ЯНАО. Рядом с автомобилем стояли канистры с бензином. «Нива» загорелась в результате попадания пули в одну из них. О произошедшем было доложено вышестоящему руководству. Ранее URA.RU сообщило, что Марат Сайткулов открыл огонь по судебным приставам, после чего заперся в доме. Переговоры с ним шли более восьми часов и ни к чему не привели. Ночью 29 августа было принято решение взять дом штурмом, одновременно с этим начался пожар. Сейчас Сайткулов находится в реанимации в тяжелом состоянии.