28 августа 2023
27 августа 2023

Приставы раскрыли, с чего начался конфликт в Ноябрьске, приведший к стрельбе

Открывший стрельбу по приставам житель ЯНАО протестовал против переселения
© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Курган , приставы, фссп, федеральная служба судебных приставов
Марат Сайткулов стрельбой выразил «агрессивный протест» против переселения Фото:
новость из сюжета
Житель ЯНАО открыл стрельбу по судебным приставам

Житель Ноябрьска Марат Сайткулов выражал «агрессивный протест» действиям судебных приставов, которые 28 августа приехали к дому для исполнения судебного решения о переселении из ветхого жилья. Конфликт закончился несколькими выстрелами из гладкоствольного ружья, сообщили подробности инцидента в пресс-службе окружного УФССП по ЯНАО.

«В судебном решении было прописано выселение из ветхого аварийного жилья с предоставлением другого, улучшенного жилья, которое ему действительно было выделено, и даже большей площади. Решение об аресте имущества мужчины не принималось. Сайткулов отказался от переселения и встретил приставов «агрессивным протестом», несколько раз выстрелив из огнестрельного оружия. Одна из пуль попала в его автомобиль «Нива», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УФССП по ЯНАО.

Рядом с автомобилем стояли канистры с бензином. «Нива» загорелась в результате попадания пули в одну из них. О произошедшем было доложено вышестоящему руководству.

Ранее URA.RU сообщило, что Марат Сайткулов открыл огонь по судебным приставам, после чего заперся в доме. Переговоры с ним шли более восьми часов и ни к чему не привели. Ночью 29 августа было принято решение взять дом штурмом, одновременно с этим начался пожар. Сейчас Сайткулов находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Житель Ноябрьска Марат Сайткулов выражал «агрессивный протест» действиям судебных приставов, которые 28 августа приехали к дому для исполнения судебного решения о переселении из ветхого жилья. Конфликт закончился несколькими выстрелами из гладкоствольного ружья, сообщили подробности инцидента в пресс-службе окружного УФССП по ЯНАО. «В судебном решении было прописано выселение из ветхого аварийного жилья с предоставлением другого, улучшенного жилья, которое ему действительно было выделено, и даже большей площади. Решение об аресте имущества мужчины не принималось. Сайткулов отказался от переселения и встретил приставов «агрессивным протестом», несколько раз выстрелив из огнестрельного оружия. Одна из пуль попала в его автомобиль «Нива», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УФССП по ЯНАО. Рядом с автомобилем стояли канистры с бензином. «Нива» загорелась в результате попадания пули в одну из них. О произошедшем было доложено вышестоящему руководству. Ранее URA.RU сообщило, что Марат Сайткулов открыл огонь по судебным приставам, после чего заперся в доме. Переговоры с ним шли более восьми часов и ни к чему не привели. Ночью 29 августа было принято решение взять дом штурмом, одновременно с этим начался пожар. Сейчас Сайткулов находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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