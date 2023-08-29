В МИД РФ предупредили о ядерных испытаниях США

Белоусов: США рано или поздно проведут ядерные испытания

29 августа 2023 в 23:26 Размер текста - 17 +

Власти США готовы возобновить ядерные испытания на полигоне в Неваде Фото: Сергей Русанов © URA.RU Министерство иностранных дел России предупредило мировую общественность о том, что США могут возобновить ядерные испытания. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ в Женеве Андрей Белоусов. «США совершенствуют и содержат в полной эксплуатационной готовности инфраструктуру Невадского ядерного полигона. Кроме того, США не скрывают, что осуществляют разработку новых типов ядерных боезарядов, работоспособность которых рано или поздно потребуется проверить на практике», — передает РИА Новости слова Белоусова. По мнению российского дипломата, большинство стран мира выступают за полный отказ от испытаний ядерного оружия. Россия соблюдает мораторий на ядерные испытания. Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил нанести превентивный удар по ядерному полигону в штате Невада. По мнению политика, местность там безлюдная, что поможет избежать жертв.

Министерство иностранных дел России предупредило мировую общественность о том, что США могут возобновить ядерные испытания. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ в Женеве Андрей Белоусов. «США совершенствуют и содержат в полной эксплуатационной готовности инфраструктуру Невадского ядерного полигона. Кроме того, США не скрывают, что осуществляют разработку новых типов ядерных боезарядов, работоспособность которых рано или поздно потребуется проверить на практике», — передает РИА Новости слова Белоусова. По мнению российского дипломата, большинство стран мира выступают за полный отказ от испытаний ядерного оружия. Россия соблюдает мораторий на ядерные испытания. Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил нанести превентивный удар по ядерному полигону в штате Невада. По мнению политика, местность там безлюдная, что поможет избежать жертв.