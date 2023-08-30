Власти нашли способ остановить рост цен на круизы по Черному морю

Отмена налога на добавленную стоимость (НДС), а также строительство больших судов поможет остановить рост цен на круизы по Черному морю. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
«Если говорить о морских или речных путешествиях, то [отмена НДС] тоже может пойти на пользу — налоговые преференции очень важны для туротрасли», — считает Горин, слова которого цитируют «Ведомости». Он отмечает, что НДС не платят отели и туроператоры, работающие по общей системе налогообложения. Это дает им возможность сдерживать рост цен.
Чтобы снизить стоимость путевок на круизы по Черному морю, также необходимо строить большие суда и увеличивать их предложение на рынке. Как отмечает Дмитрий Горин, для круизов по морю количества больших судов на сегодняшний день недостаточное.
Ранее в Ассоциации туризма спрогнозировали запуск новых круизов в Турцию. Повышенный спрос среди россиян к морским круизам из Сочи по турецким городам говорит о возможности открытия новых направлений. Об этом в беседе с URA.RU рассказал президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.
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