В ГД предложили маркировать российские моторные масла

30 августа 2023 в 06:09 Размер текста - 17 +

В России предложили создать отечественную классификацию моторных масел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Госдуме предложили создать российскую сертификацию моторных масел. Зампред комитета ГД по транспорту Юрий Григорьев направил документ с таким предложением председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. «Наличие подобной системы позволяет бизнесу произвести, а потребителю подобрать качественный смазочный материал, пригодный для эксплуатации в конкретном агрегате, хотя бы примерно соответствующий требованиям производителя», — передает сообщение из документа газета «Известия». Это связано с тем, что у российских производителей начали отзывать зарубежные допуски и сертификаты. Моторные масла классифицируют на различные группы в зависимости от того, к каким двигателям они подходят. При классификации учитываются мощность, вид и возраст двигателя автомобиля. Ранее сообщалось, что бензин «АИ-92» может спровоцировать поломку двигателя автомобиля. Дело в том, что в современных автомобилях установлены мощные двигатели, которые предусматривают работу на топливе — «АИ-95» или «АИ-98».

В Госдуме предложили создать российскую сертификацию моторных масел. Зампред комитета ГД по транспорту Юрий Григорьев направил документ с таким предложением председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. «Наличие подобной системы позволяет бизнесу произвести, а потребителю подобрать качественный смазочный материал, пригодный для эксплуатации в конкретном агрегате, хотя бы примерно соответствующий требованиям производителя», — передает сообщение из документа газета «Известия». Это связано с тем, что у российских производителей начали отзывать зарубежные допуски и сертификаты. Моторные масла классифицируют на различные группы в зависимости от того, к каким двигателям они подходят. При классификации учитываются мощность, вид и возраст двигателя автомобиля. Ранее сообщалось, что бензин «АИ-92» может спровоцировать поломку двигателя автомобиля. Дело в том, что в современных автомобилях установлены мощные двигатели, которые предусматривают работу на топливе — «АИ-95» или «АИ-98».