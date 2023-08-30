В ГД предложили маркировать российские моторные масла

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Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, заправка, бензозаправка, автомагазин, магазин, моторное масло
В России предложили создать отечественную классификацию моторных масел Фото:

В Госдуме предложили создать российскую сертификацию моторных масел. Зампред комитета ГД по транспорту Юрий Григорьев направил документ с таким предложением председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

«Наличие подобной системы позволяет бизнесу произвести, а потребителю подобрать качественный смазочный материал, пригодный для эксплуатации в конкретном агрегате, хотя бы примерно соответствующий требованиям производителя», — передает сообщение из документа газета «Известия». Это связано с тем, что у российских производителей начали отзывать зарубежные допуски и сертификаты.

Моторные масла классифицируют на различные группы в зависимости от того, к каким двигателям они подходят. При классификации учитываются мощность, вид и возраст двигателя автомобиля.

Ранее сообщалось, что бензин «АИ-92» может спровоцировать поломку двигателя автомобиля. Дело в том, что в современных автомобилях установлены мощные двигатели, которые предусматривают работу на топливе — «АИ-95» или «АИ-98».

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В Госдуме предложили создать российскую сертификацию моторных масел. Зампред комитета ГД по транспорту Юрий Григорьев направил документ с таким предложением председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. «Наличие подобной системы позволяет бизнесу произвести, а потребителю подобрать качественный смазочный материал, пригодный для эксплуатации в конкретном агрегате, хотя бы примерно соответствующий требованиям производителя», — передает сообщение из документа газета «Известия». Это связано с тем, что у российских производителей начали отзывать зарубежные допуски и сертификаты. Моторные масла классифицируют на различные группы в зависимости от того, к каким двигателям они подходят. При классификации учитываются мощность, вид и возраст двигателя автомобиля. Ранее сообщалось, что бензин «АИ-92» может спровоцировать поломку двигателя автомобиля. Дело в том, что в современных автомобилях установлены мощные двигатели, которые предусматривают работу на топливе — «АИ-95» или «АИ-98».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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