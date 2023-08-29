Жители тюменского микрорайона отрезаны от ближайшей дороги. Скрин

В Тюмени жители микрорайона 12 лет не могут добиться строительства проезда около их домов

30 августа 2023 в 07:41 Размер текста - 17 +

Добираться до ближайшей автомобильной дороги людям приходится через ямы, грязь и бездорожье Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Тюменского микрорайона борются с городской администрацией за право получить асфальтированный выезд от их домов к ближайшей дороге. Последние 12 лет добираться до улицы Щербакова им приходится по ямам и грязи, рассказали они URA.RU. «Наши дома по улице Муравленко были сданы в 2011 году, и с тех пор у нас есть только проезды вдоль домов, но нет выездов к ближайшим автодорогам. Там около 300 метров, два небольших участка, но никто не может уже 12 лет их привести в порядок. Иногда не то что пешком — на машине проехать не получается», — пожаловались URA.RU тюменцы. Люди обращались в городскую администрацию и департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, однако там их проблему решить не смогли. «Внутриквартальные проезды в районе ул. Муравленко отсутствуют в перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тюмени, в связи с чем организовать их ремонт за счет бюджетных средств города Тюмени не представляется возможным», — говорится в официальном ответе департамента. Так же в письме поясняется, что проезд будет построен вдоль домов с другой стороны от обозначенных проездов, произойдет это в период с 2030 по 2035 годы. URA.RU направило запрос в городскую администрацию с просьбой пояснить статус обозначенных проездов. На момент публикации ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тюменского микрорайона борются с городской администрацией за право получить асфальтированный выезд от их домов к ближайшей дороге. Последние 12 лет добираться до улицы Щербакова им приходится по ямам и грязи, рассказали они URA.RU. «Наши дома по улице Муравленко были сданы в 2011 году, и с тех пор у нас есть только проезды вдоль домов, но нет выездов к ближайшим автодорогам. Там около 300 метров, два небольших участка, но никто не может уже 12 лет их привести в порядок. Иногда не то что пешком — на машине проехать не получается», — пожаловались URA.RU тюменцы. Люди обращались в городскую администрацию и департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, однако там их проблему решить не смогли. «Внутриквартальные проезды в районе ул. Муравленко отсутствуют в перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тюмени, в связи с чем организовать их ремонт за счет бюджетных средств города Тюмени не представляется возможным», — говорится в официальном ответе департамента. Так же в письме поясняется, что проезд будет построен вдоль домов с другой стороны от обозначенных проездов, произойдет это в период с 2030 по 2035 годы. URA.RU направило запрос в городскую администрацию с просьбой пояснить статус обозначенных проездов. На момент публикации ответ ожидается.