29 августа 2023

Жители тюменского микрорайона отрезаны от ближайшей дороги. Скрин

В Тюмени жители микрорайона 12 лет не могут добиться строительства проезда около их домов
© Служба новостей «URA.RU»
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мыс Стрелка. Пермь, распутица, бездорожье, колесо в грязи
Добираться до ближайшей автомобильной дороги людям приходится через ямы, грязь и бездорожье Фото:

Жители Тюменского микрорайона борются с городской администрацией за право получить асфальтированный выезд от их домов к ближайшей дороге. Последние 12 лет добираться до улицы Щербакова им приходится по ямам и грязи, рассказали они URA.RU.

«Наши дома по улице Муравленко были сданы в 2011 году, и с тех пор у нас есть только проезды вдоль домов, но нет выездов к ближайшим автодорогам. Там около 300 метров, два небольших участка, но никто не может уже 12 лет их привести в порядок. Иногда не то что пешком — на машине проехать не получается», — пожаловались URA.RU тюменцы.

Люди обращались в городскую администрацию и департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, однако там их проблему решить не смогли. «Внутриквартальные проезды в районе ул. Муравленко отсутствуют в перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тюмени, в связи с чем организовать их ремонт за счет бюджетных средств города Тюмени не представляется возможным», — говорится в официальном ответе департамента.

Так же в письме поясняется, что проезд будет построен вдоль домов с другой стороны от обозначенных проездов, произойдет это в период с 2030 по 2035 годы. URA.RU направило запрос в городскую администрацию с просьбой пояснить статус обозначенных проездов. На момент публикации ответ ожидается.

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Жители Тюменского микрорайона борются с городской администрацией за право получить асфальтированный выезд от их домов к ближайшей дороге. Последние 12 лет добираться до улицы Щербакова им приходится по ямам и грязи, рассказали они URA.RU. «Наши дома по улице Муравленко были сданы в 2011 году, и с тех пор у нас есть только проезды вдоль домов, но нет выездов к ближайшим автодорогам. Там около 300 метров, два небольших участка, но никто не может уже 12 лет их привести в порядок. Иногда не то что пешком — на машине проехать не получается», — пожаловались URA.RU тюменцы. Люди обращались в городскую администрацию и департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, однако там их проблему решить не смогли. «Внутриквартальные проезды в районе ул. Муравленко отсутствуют в перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тюмени, в связи с чем организовать их ремонт за счет бюджетных средств города Тюмени не представляется возможным», — говорится в официальном ответе департамента. Так же в письме поясняется, что проезд будет построен вдоль домов с другой стороны от обозначенных проездов, произойдет это в период с 2030 по 2035 годы. URA.RU направило запрос в городскую администрацию с просьбой пояснить статус обозначенных проездов. На момент публикации ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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