В здании СК в Брянске произошел взрыв

В здании СК выбиты окна
В здании следственного комитета в Брянске прогремел взрыв, выбиты окна. Об этом сообщили в городской администрации.
«Сегодня в 6 часов 10 минут по адресу улица Красноармейская д. 158 „Следственное управление Следственного комитета РФ по Брянской области“ произошел хлопок», — говорится в сообщении. Отмечается, что в здании выбиты окна, открытого горения не наблюдается.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о повреждении административного здания в Советском районе Брянска. Минобороны подтверждало атаки трех украинских беспилотников над Брянской и Орловской областями в ночь на 30 августа.
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