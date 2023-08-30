В здании СК в Брянске произошел взрыв

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Заброшенная школа-интернат по улице Карбышева 52. Курган, разбитые стекла, заброшенное здание, окна без стекол, выбитые окна, школа интернат
В здании СК выбиты окна Фото:

В здании следственного комитета в Брянске прогремел взрыв, выбиты окна. Об этом сообщили в городской администрации.

«Сегодня в 6 часов 10 минут по адресу улица Красноармейская д. 158 „Следственное управление Следственного комитета РФ по Брянской области“ произошел хлопок», — говорится в сообщении. Отмечается, что в здании выбиты окна, открытого горения не наблюдается.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о повреждении административного здания в Советском районе Брянска. Минобороны подтверждало атаки трех украинских беспилотников над Брянской и Орловской областями в ночь на 30 августа.

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В здании следственного комитета в Брянске прогремел взрыв, выбиты окна. Об этом сообщили в городской администрации. «Сегодня в 6 часов 10 минут по адресу улица Красноармейская д. 158 „Следственное управление Следственного комитета РФ по Брянской области“ произошел хлопок», — говорится в сообщении. Отмечается, что в здании выбиты окна, открытого горения не наблюдается. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о повреждении административного здания в Советском районе Брянска. Минобороны подтверждало атаки трех украинских беспилотников над Брянской и Орловской областями в ночь на 30 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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