Пермский бизнес претендует на долю в тюменском нефтесервисе

Пермский бизнес встретился с представителями тюменских властей и нефтегазового кластера

30 августа 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Пермские производители помогут Тюмени заместить зарубежное ресторанное оборудование Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермские производители ищут выход на тюменский нефтесервисный и ресторанный бизнес, проводя бизнес-миссии в Тюменской области. Об этом URA.RU по итогам переговоров и встреч с гостями из Пермского края рассказала URA.RU вице-президент региональной торгово-промышленной палаты Юлия Шакурская. «В Пермском крае серьезные производственные мощности, есть интересные решения в нефтесервисе. Кроме того у них есть завод „Лысьва“ легендарный, производящий не только плиты, но и другие металлические изделия для ресторанного бизнеса. Есть производители кухонного электрооборудования. Мы понимаем, что сейчас задача импортозамещения ключевая, и ищем партнеров внутри нашей страны», — пояснила URA.RU Шакурская. По ее словам, пермяков может заинтересовать в первую очередь тюменское сырье — продукт лесообрабатывающей, металлопрокатной промышленности, сельского хозяйства. Кроме того, гости заинтересовались строительными технологиями. «Пермский край строится не такими темпами, как мы, но у нас есть несколько интересных инноваций, которые им интересны», — добавила в беседе с URA.RU Шакурская. Известно, что предприниматели из Пермского края встретились с представителями тюменского инвестиционного агентства, нефтегазового кластера и провели ряд переговоров формата b2b. Ранее URA.RU сообщало о претензиях, которые есть к нефтегазовому кластеру у местных предпринимателей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермские производители ищут выход на тюменский нефтесервисный и ресторанный бизнес, проводя бизнес-миссии в Тюменской области. Об этом URA.RU по итогам переговоров и встреч с гостями из Пермского края рассказала URA.RU вице-президент региональной торгово-промышленной палаты Юлия Шакурская. «В Пермском крае серьезные производственные мощности, есть интересные решения в нефтесервисе. Кроме того у них есть завод „Лысьва“ легендарный, производящий не только плиты, но и другие металлические изделия для ресторанного бизнеса. Есть производители кухонного электрооборудования. Мы понимаем, что сейчас задача импортозамещения ключевая, и ищем партнеров внутри нашей страны», — пояснила URA.RU Шакурская. По ее словам, пермяков может заинтересовать в первую очередь тюменское сырье — продукт лесообрабатывающей, металлопрокатной промышленности, сельского хозяйства. Кроме того, гости заинтересовались строительными технологиями. «Пермский край строится не такими темпами, как мы, но у нас есть несколько интересных инноваций, которые им интересны», — добавила в беседе с URA.RU Шакурская. Известно, что предприниматели из Пермского края встретились с представителями тюменского инвестиционного агентства, нефтегазового кластера и провели ряд переговоров формата b2b. Ранее URA.RU сообщало о претензиях, которые есть к нефтегазовому кластеру у местных предпринимателей.