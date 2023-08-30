Пермский бизнес претендует на долю в тюменском нефтесервисе

Пермский бизнес встретился с представителями тюменских властей и нефтегазового кластера
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка Агротехнологии. Пермь, пост, сделка, бизнес, должность, предприниматель, взятка, назначение, портфель заказов
Пермские производители помогут Тюмени заместить зарубежное ресторанное оборудование Фото:

Пермские производители ищут выход на тюменский нефтесервисный и ресторанный бизнес, проводя бизнес-миссии в Тюменской области. Об этом URA.RU по итогам переговоров и встреч с гостями из Пермского края рассказала URA.RU вице-президент региональной торгово-промышленной палаты Юлия Шакурская.

«В Пермском крае серьезные производственные мощности, есть интересные решения в нефтесервисе. Кроме того у них есть завод „Лысьва“ легендарный, производящий не только плиты, но и другие металлические изделия для ресторанного бизнеса. Есть производители кухонного электрооборудования. Мы понимаем, что сейчас задача импортозамещения ключевая, и ищем партнеров внутри нашей страны», — пояснила URA.RU Шакурская.

По ее словам, пермяков может заинтересовать в первую очередь тюменское сырье — продукт лесообрабатывающей, металлопрокатной промышленности, сельского хозяйства. Кроме того, гости заинтересовались строительными технологиями. «Пермский край строится не такими темпами, как мы, но у нас есть несколько интересных инноваций, которые им интересны», — добавила в беседе с URA.RU Шакурская.

Известно, что предприниматели из Пермского края встретились с представителями тюменского инвестиционного агентства, нефтегазового кластера и провели ряд переговоров формата b2b. Ранее URA.RU сообщало о претензиях, которые есть к нефтегазовому кластеру у местных предпринимателей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермские производители ищут выход на тюменский нефтесервисный и ресторанный бизнес, проводя бизнес-миссии в Тюменской области. Об этом URA.RU по итогам переговоров и встреч с гостями из Пермского края рассказала URA.RU вице-президент региональной торгово-промышленной палаты Юлия Шакурская. «В Пермском крае серьезные производственные мощности, есть интересные решения в нефтесервисе. Кроме того у них есть завод „Лысьва“ легендарный, производящий не только плиты, но и другие металлические изделия для ресторанного бизнеса. Есть производители кухонного электрооборудования. Мы понимаем, что сейчас задача импортозамещения ключевая, и ищем партнеров внутри нашей страны», — пояснила URA.RU Шакурская. По ее словам, пермяков может заинтересовать в первую очередь тюменское сырье — продукт лесообрабатывающей, металлопрокатной промышленности, сельского хозяйства. Кроме того, гости заинтересовались строительными технологиями. «Пермский край строится не такими темпами, как мы, но у нас есть несколько интересных инноваций, которые им интересны», — добавила в беседе с URA.RU Шакурская. Известно, что предприниматели из Пермского края встретились с представителями тюменского инвестиционного агентства, нефтегазового кластера и провели ряд переговоров формата b2b. Ранее URA.RU сообщало о претензиях, которые есть к нефтегазовому кластеру у местных предпринимателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...