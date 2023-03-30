В Тюмени бизнесмен остался без контрактов из-за нефтегазового кластера

Приоритет на крупные контракты в добывающей промышленности — у участников тюменского нефтегазового кластера Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменский бизнесмен, который занимается производством метизов, с начала года не может найти крупных заказчиков из-за того, что не состоит в тюменском нефтегазовом кластере. Об этом сам предприниматель на правах анонимности рассказал URA.RU.

«Я уже привык выживать на небольших заказах и маленькой прибыли, потому что крупных контрактов сейчас не найти, это общая проблема сейчас для тех, кто не состоит в нефтегазовом кластере. Есть заказы от строительных компаний, небольшие контракты, но основные денежные потоки всегда вращались в нефтегазодобыче. Вслух об этом не говорят, но фактически кластер создал условия, когда получить хорошие контракты извне очень непросто», — пояснил URA.RU бизнесмен.

По его словам, кластер создал условия для развития импортозамещения, однако сформировал своего рода межрегиональную «производственную элиту», которая имеет самые выгодные бизнес-условия. «Самостоятельный бизнес, который действительно хочет остаться самостоятельным, вынужден довольствоваться малым, и сейчас, в 2023 году, это стало особенно ощутимо», — добавил URA.RU собеседник.

Агентство направило в департамент инвестиционной политики письменный запрос, ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что у тюменского бизнеса уже возникали вопросы к нефтегазовому кластеру.