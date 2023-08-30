Пожар в Краснодарском крае на данный момент распространился на 118 гектаров. Об этом сообщил глава мэр Геленджика Алексей Богодистов.
«Последние данные о ситуации на пожаре. По данным Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю площадь возгорания составила 118 гектар», — написал Алексей Богодистов в своем telegram-канале. Он отметил, что в ликвидации огня задействовано 80 единиц техники и 441 человек. Для тушения пожара из Ростова-на-Дону вылетел самолет-амфибия Бе-200.
Пожар в Краснодарском крае также тушат два вертолета Ми-8. Три часа назад площадь лесного пожара была значительно ниже — 30 гектаров. Огонь тяжело тушить из-за сильного ветра в регионе.
Огнеборцы тушат лесные пожары в Краснодарском крае
Фото: telegram-канал «Алексей Богодистов | Глава муниципального образования город-курорт Геленджик» / https://t.me/BogodistovAA/3236?single
Пожар в Краснодарском крае на данный момент распространился на 118 гектаров. Об этом сообщил глава мэр Геленджика Алексей Богодистов. «Последние данные о ситуации на пожаре. По данным Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю площадь возгорания составила 118 гектар», — написал Алексей Богодистов в своем telegram-канале. Он отметил, что в ликвидации огня задействовано 80 единиц техники и 441 человек. Для тушения пожара из Ростова-на-Дону вылетел самолет-амфибия Бе-200. Пожар в Краснодарском крае также тушат два вертолета Ми-8. Три часа назад площадь лесного пожара была значительно ниже — 30 гектаров. Огонь тяжело тушить из-за сильного ветра в регионе.