Вертолеты Ми-8 задействовали в тушении крупного пожара в Геленджике

МЧС задействовало два вертолета Ми-8 в тушении пожара в Геленджике (Краснодарский край). По данным экстренных служб, площадь лесного пожара составляет 30 гектаров.
«В тушении пожара в Геленджике задействовано два вертолета Ми-8 МЧС России», — сообщили в официальном telegram-канале МЧС. Помимо вертолетов, на месте работают более 400 человек и 70 единиц техники, площадь пожара возросла до 30 га.
В ведомстве отметили, что тушение осложнено сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложным рельефом местности.
Ранее пожар в Геленджике охватил зону вокруг нескольких отелей. Власти города призвали местных жителей оказать помощь в тушении крупного лесного пожара, передает RT.
МЧС задействовало два вертолета Ми-8 в тушении пожара в Геленджике (Краснодарский край). По данным экстренных служб, площадь лесного пожара составляет 30 гектаров. «В тушении пожара в Геленджике задействовано два вертолета Ми-8 МЧС России», — сообщили в официальном telegram-канале МЧС. Помимо вертолетов, на месте работают более 400 человек и 70 единиц техники, площадь пожара возросла до 30 га. В ведомстве отметили, что тушение осложнено сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложным рельефом местности. Ранее пожар в Геленджике охватил зону вокруг нескольких отелей. Власти города призвали местных жителей оказать помощь в тушении крупного лесного пожара, передает RT.