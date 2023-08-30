Вертолеты Ми-8 задействовали в тушении крупного пожара в Геленджике

МЧС: пожар в Геленджике на площади 30 гектаров тушат вертолеты Ми-8
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Площадь лесного пожара выросла до 30 гектаров Фото:
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Лесные пожары в России 2023

МЧС задействовало два вертолета Ми-8 в тушении пожара в Геленджике (Краснодарский край). По данным экстренных служб, площадь лесного пожара составляет 30 гектаров.

«В тушении пожара в Геленджике задействовано два вертолета Ми-8 МЧС России», — сообщили в официальном telegram-канале МЧС. Помимо вертолетов, на месте работают более 400 человек и 70 единиц техники, площадь пожара возросла до 30 га.

В ведомстве отметили, что тушение осложнено сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложным рельефом местности.

Ранее пожар в Геленджике охватил зону вокруг нескольких отелей. Власти города призвали местных жителей оказать помощь в тушении крупного лесного пожара, передает RT.

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МЧС задействовало два вертолета Ми-8 в тушении пожара в Геленджике (Краснодарский край). По данным экстренных служб, площадь лесного пожара составляет 30 гектаров. «В тушении пожара в Геленджике задействовано два вертолета Ми-8 МЧС России», — сообщили в официальном telegram-канале МЧС. Помимо вертолетов, на месте работают более 400 человек и 70 единиц техники, площадь пожара возросла до 30 га. В ведомстве отметили, что тушение осложнено сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложным рельефом местности. Ранее пожар в Геленджике охватил зону вокруг нескольких отелей. Власти города призвали местных жителей оказать помощь в тушении крупного лесного пожара, передает RT.
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