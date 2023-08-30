Моор привлек нефтегазовых гигантов к решению проблемы всей «тюменской матрешки»

«Лукойл» и «Роснефть» помогут построить в Тюмени промышленный парк
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ТНФ. Тюмень, моор александр
Моор пообещал создать в Тюмени крупнейший промышленный парк Фото:
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Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Крупнейшие нефтегазовые компании помогут создать в Тюмени промышленный парк «ДСК 500», который станет одним из крупнейших в России по потенциалу импортозамещения. Об этом 30 августа сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на предвыборных дебатах, которые транслировались в эфире телеканала «Россия».

«Наши нефтегазовые компании стали перед большой проблемой — необходимостью приобретать российское оборудование взамен недоступного импортного. И это огромный вызов, это колоссальный рынок», — отметил глава региона.

По словам Моора, ответом на вызов станет создание в Тюмени одного из крупнейших промышленных парков в России — «ДСК 500», где оборудование буди и разрабатываться, и производиться. «Здесь, я думаю, нам помогут наши партнеры, крупнейшие покупатели — «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть», — добавил губернатор.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Кроме Моора, выдвинутого «Единой Россией», на пост главы региона претендуют: Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — За правду»), Иван Левченко (КПРФ) и Денис Садовников (ЛДПР).

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Крупнейшие нефтегазовые компании помогут создать в Тюмени промышленный парк «ДСК 500», который станет одним из крупнейших в России по потенциалу импортозамещения. Об этом 30 августа сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на предвыборных дебатах, которые транслировались в эфире телеканала «Россия». «Наши нефтегазовые компании стали перед большой проблемой — необходимостью приобретать российское оборудование взамен недоступного импортного. И это огромный вызов, это колоссальный рынок», — отметил глава региона. По словам Моора, ответом на вызов станет создание в Тюмени одного из крупнейших промышленных парков в России — «ДСК 500», где оборудование буди и разрабатываться, и производиться. «Здесь, я думаю, нам помогут наши партнеры, крупнейшие покупатели — «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть», — добавил губернатор. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Кроме Моора, выдвинутого «Единой Россией», на пост главы региона претендуют: Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — За правду»), Иван Левченко (КПРФ) и Денис Садовников (ЛДПР).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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