Матери погибшего на СВО военкора Журавлева вручили его орден. Фото, видео

30 августа 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Ирина Журавлена получила награду сына Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге матери погибшего в ходе спецоперации военного корреспондента «РИА Новости» Ростислава Журавлева передали орден «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. Вручил награду заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев, передает корреспондент URA.RU. «Очень хорошо, что мы собрались на сороковины. Та награда, которую мы передадим, это признание вечности его подвига. Одним своим образом, он настоящий мужик, боец. Он любил жизнь, ценил красоту, и несмотря на весь брутальный образ бойца, он был очень душевным человеком. Мы принимаем максимальные усилимся, чтобы память о Ростиславе сохранилась в веках», — сказал Дмитрий Горностаев. После этого он передал орден «За заслуги перед Запорожской областью» I степени его матери Ирине Журавлевой и поблагодарил ее за замечательного сына. Та, в свою очередь, поблагодарила журналистов и министерство обороны за признание заслуг сына. «Это третья посмертная награда Ростислава. Он всегда хотел стать военным журналистом и стал им еще до специальной военной операции. С началом СВО мы все почувствовали, что началось его время. Он полтора года отработал на разных направлениях фронта: и в Донецке, и в Мариуполе, на Запорожском направлении, где и погиб. Мне приятно, что простые люди в нашей стране знают и помнят Ростислава», — сказала Ирина Журавлева Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года. В зоне спецоперации он вместе с группой журналистов попал под обстрел ВСУ. Военный корреспондент награжден орденом мужества посмертно. Ирина Журавлева поблагодарила всех за признание заслуг его сына Фото: Московец Илья © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге матери погибшего в ходе спецоперации военного корреспондента «РИА Новости» Ростислава Журавлева передали орден «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. Вручил награду заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев, передает корреспондент URA.RU. «Очень хорошо, что мы собрались на сороковины. Та награда, которую мы передадим, это признание вечности его подвига. Одним своим образом, он настоящий мужик, боец. Он любил жизнь, ценил красоту, и несмотря на весь брутальный образ бойца, он был очень душевным человеком. Мы принимаем максимальные усилимся, чтобы память о Ростиславе сохранилась в веках», — сказал Дмитрий Горностаев. После этого он передал орден «За заслуги перед Запорожской областью» I степени его матери Ирине Журавлевой и поблагодарил ее за замечательного сына. Та, в свою очередь, поблагодарила журналистов и министерство обороны за признание заслуг сына. «Это третья посмертная награда Ростислава. Он всегда хотел стать военным журналистом и стал им еще до специальной военной операции. С началом СВО мы все почувствовали, что началось его время. Он полтора года отработал на разных направлениях фронта: и в Донецке, и в Мариуполе, на Запорожском направлении, где и погиб. Мне приятно, что простые люди в нашей стране знают и помнят Ростислава», — сказала Ирина Журавлева Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года. В зоне спецоперации он вместе с группой журналистов попал под обстрел ВСУ. Военный корреспондент награжден орденом мужества посмертно.