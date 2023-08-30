Найденная фигуристка Горбачева объяснила свое исчезновение

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Алина Горбачева призналась, что сбежала не из-за проблем с фигурным катанием Фото:
новость из сюжета
Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

Найденная в Москве фигуристка Алина Горбачева извинилась за свое исчезновение. Спортсменка отметила, что инцидент никак не связан с фигурным катанием. Об этом сообщает РИА Новости.

16-летняя девушка пропала 28 августа. Спустя сутки ее нашли в кинотеатре одного из ТЦ Москвы.

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Найденная в Москве фигуристка Алина Горбачева извинилась за свое исчезновение. Спортсменка отметила, что инцидент никак не связан с фигурным катанием. Об этом сообщает РИА Новости. 16-летняя девушка пропала 28 августа. Спустя сутки ее нашли в кинотеатре одного из ТЦ Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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