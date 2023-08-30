Найденная фигуристка Горбачева объяснила свое исчезновение

Алина Горбачева призналась, что сбежала не из-за проблем с фигурным катанием
новость из сюжетаФигуристка Алина Горбачева пропала в Москве
Найденная в Москве фигуристка Алина Горбачева извинилась за свое исчезновение. Спортсменка отметила, что инцидент никак не связан с фигурным катанием. Об этом сообщает РИА Новости.
16-летняя девушка пропала 28 августа. Спустя сутки ее нашли в кинотеатре одного из ТЦ Москвы.
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