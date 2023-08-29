В Тюменской области подорожали беспилотники

30 августа 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

В Тюменской области выросли цены на квадрокоптеры китайского производителя DJI Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Тюменской области выросли цены на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) китайского производителя DJI. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По официальным данным, DJI ушла с российского рынка после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Поэтому дронами, произведенными компанией, торгуют, в основном, нелегальные предприниматели. «Частники подняли цены на самую популярную модель квадрокоптеров DJI — Mavic. Так, стоимость любительского беспилотника DJI Mavic Air поднялась с 50 до 80 тысяч рублей. Модели для профессионального использования подорожали еще больше. К примеру, DJI Mavic 3 Cine Premium Combo, который раньше можно было приобрести за 450 тысяч рублей, сейчас стоит более 600 тысяч», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. По словам источника URA.RU, цены на квадрокоптеры DJI Mavic выросли из-за проблем с логистикой. «Наладить параллельный импорт квадрокоптеров DJI достаточно сложно. Особенно, частным лицам. Все сопутствующие расходы в результате вынуждены оплачивать покупатели. Поэтому цены и растут», — сообщил источник URA.RU. Ранее агентство писало о том, что США и страны ЕС ввели санкции против России в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон экономическому, гуманитарному и социальному секторам страны. На фоне санкционного давления российский рынок покинули многие зарубежные компании и производители. В том числе, производитель квадрокоптеров DJI. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменской области выросли цены на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) китайского производителя DJI. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По официальным данным, DJI ушла с российского рынка после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Поэтому дронами, произведенными компанией, торгуют, в основном, нелегальные предприниматели. «Частники подняли цены на самую популярную модель квадрокоптеров DJI — Mavic. Так, стоимость любительского беспилотника DJI Mavic Air поднялась с 50 до 80 тысяч рублей. Модели для профессионального использования подорожали еще больше. К примеру, DJI Mavic 3 Cine Premium Combo, который раньше можно было приобрести за 450 тысяч рублей, сейчас стоит более 600 тысяч», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. По словам источника URA.RU, цены на квадрокоптеры DJI Mavic выросли из-за проблем с логистикой. «Наладить параллельный импорт квадрокоптеров DJI достаточно сложно. Особенно, частным лицам. Все сопутствующие расходы в результате вынуждены оплачивать покупатели. Поэтому цены и растут», — сообщил источник URA.RU. Ранее агентство писало о том, что США и страны ЕС ввели санкции против России в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон экономическому, гуманитарному и социальному секторам страны. На фоне санкционного давления российский рынок покинули многие зарубежные компании и производители. В том числе, производитель квадрокоптеров DJI.