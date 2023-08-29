Кинотеатры ХМАО запускают прокат пиратского «Индианы Джонса»

30 августа 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Югорские кинозалы готовят показы Индиану Джонсу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Кинотеатры Ханты-Мансийского автономного округа готовят показы нового зарубежного фильма про Индиану Джонса. Кино отсутствует в официальном прокате из-за западных санкций. «Индиану Джонса, как и некоторые другие зарубежные новинки, показать вместе с мировыми премьерами в регионе не получилось. Поэтому кинотеатрам не оставалось ничего, кроме как ждать цифрового релиза в интернете. И сейчас фильм запускается в прокат», — рассказал URA.RU источник в сфере югорского кинобизнеса. Согласно афишам на сайтах кинозалов в крупнейших городах Югры, пятую часть франшизы с Харрисоном Фордом «Индиана Джонс и колесо судьбы» покажут в Сургуте и Ханты-Мансийске уже на этой неделе. В кинозалах Нижневартовска фильм пока не получил расписание сеансов. При этом представители самих кинотеатров не комментируют, каким образом фильм попадет к ним на экраны. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО вновь начали закрываться кинотеатры. Кинозалы прекращают работать из-за отсутствия громких премьер. Иностранные кинокомпании отказались от проката своих фильмов в России в рамках санкционного давления. Недружественные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ на ограничения в России удалось организовать параллельный импорт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кинотеатры Ханты-Мансийского автономного округа готовят показы нового зарубежного фильма про Индиану Джонса. Кино отсутствует в официальном прокате из-за западных санкций. «Индиану Джонса, как и некоторые другие зарубежные новинки, показать вместе с мировыми премьерами в регионе не получилось. Поэтому кинотеатрам не оставалось ничего, кроме как ждать цифрового релиза в интернете. И сейчас фильм запускается в прокат», — рассказал URA.RU источник в сфере югорского кинобизнеса. Согласно афишам на сайтах кинозалов в крупнейших городах Югры, пятую часть франшизы с Харрисоном Фордом «Индиана Джонс и колесо судьбы» покажут в Сургуте и Ханты-Мансийске уже на этой неделе. В кинозалах Нижневартовска фильм пока не получил расписание сеансов. При этом представители самих кинотеатров не комментируют, каким образом фильм попадет к ним на экраны. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО вновь начали закрываться кинотеатры. Кинозалы прекращают работать из-за отсутствия громких премьер. Иностранные кинокомпании отказались от проката своих фильмов в России в рамках санкционного давления. Недружественные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ на ограничения в России удалось организовать параллельный импорт.