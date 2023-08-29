29 августа 2023

Кинотеатры ХМАО запускают прокат пиратского «Индианы Джонса»

© Служба новостей «URA.RU»
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Кинотеатр. Курган , кинотеатр, зрители
Югорские кинозалы готовят показы Индиану Джонсу Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Кинотеатры Ханты-Мансийского автономного округа готовят показы нового зарубежного фильма про Индиану Джонса. Кино отсутствует в официальном прокате из-за западных санкций.

«Индиану Джонса, как и некоторые другие зарубежные новинки, показать вместе с мировыми премьерами в регионе не получилось. Поэтому кинотеатрам не оставалось ничего, кроме как ждать цифрового релиза в интернете. И сейчас фильм запускается в прокат», — рассказал URA.RU источник в сфере югорского кинобизнеса.

Согласно афишам на сайтах кинозалов в крупнейших городах Югры, пятую часть франшизы с Харрисоном Фордом «Индиана Джонс и колесо судьбы» покажут в Сургуте и Ханты-Мансийске уже на этой неделе. В кинозалах Нижневартовска фильм пока не получил расписание сеансов. При этом представители самих кинотеатров не комментируют, каким образом фильм попадет к ним на экраны.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО вновь начали закрываться кинотеатры. Кинозалы прекращают работать из-за отсутствия громких премьер.

Иностранные кинокомпании отказались от проката своих фильмов в России в рамках санкционного давления. Недружественные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ на ограничения в России удалось организовать параллельный импорт.

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Кинотеатры Ханты-Мансийского автономного округа готовят показы нового зарубежного фильма про Индиану Джонса. Кино отсутствует в официальном прокате из-за западных санкций. «Индиану Джонса, как и некоторые другие зарубежные новинки, показать вместе с мировыми премьерами в регионе не получилось. Поэтому кинотеатрам не оставалось ничего, кроме как ждать цифрового релиза в интернете. И сейчас фильм запускается в прокат», — рассказал URA.RU источник в сфере югорского кинобизнеса. Согласно афишам на сайтах кинозалов в крупнейших городах Югры, пятую часть франшизы с Харрисоном Фордом «Индиана Джонс и колесо судьбы» покажут в Сургуте и Ханты-Мансийске уже на этой неделе. В кинозалах Нижневартовска фильм пока не получил расписание сеансов. При этом представители самих кинотеатров не комментируют, каким образом фильм попадет к ним на экраны. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО вновь начали закрываться кинотеатры. Кинозалы прекращают работать из-за отсутствия громких премьер. Иностранные кинокомпании отказались от проката своих фильмов в России в рамках санкционного давления. Недружественные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ на ограничения в России удалось организовать параллельный импорт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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