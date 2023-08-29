29 августа 2023

В ЯНАО за 25 млн рублей продается дом, который спроектировали в Питере. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный поселок Исток. Екатеринбург, деревянный дом, коттедж, частный дом, экологическое мышление, лестница
Проект дома разрабатывали в Санкт-Петербурге Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) продается дом с земельным участком за 25 000 000 рублей. Проект дома разрабатывали и делали в Санкт-Петербурге, говорится в объявлении на площадке «Авито».

«Дом двухэтажный, теплый и готов для круглогодичного проживания. Первый этаж включает в себя кухню, просторную гостиную, гостевой санузел, небольшую кладовую и техническое помещение. Второй этаж: три спальни и совмещенный санузел с ванной. Дом утеплен и обшит с учетом современных технологий, проект дома подготавливали в Санкт-Петербурге. Цена 25 миллионов рублей», — описывает продавец.

Автор уточнят, что в доме сделан свежий ремонт. При желании хозяева могут оставить мебель. На участке есть два гаража: для машины и для квадроциклов. Также построена парковка под навесом, зона барбекю и выход на пляж. По всей территории установлено видеонаблюдение. Обустроена скважина, септик, заведен и подключен газ.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО продают дом за 25 миллионов, на котором можно зарабатывать. В нем есть две бани, их можно сдавать весь год.

Дом за 25 миллионов
Дом за 25 миллионов
Дом
Дом
Зона барбекю
Зона барбекю

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В Новом Уренгое (ЯНАО) продается дом с земельным участком за 25 000 000 рублей. Проект дома разрабатывали и делали в Санкт-Петербурге, говорится в объявлении на площадке «Авито». «Дом двухэтажный, теплый и готов для круглогодичного проживания. Первый этаж включает в себя кухню, просторную гостиную, гостевой санузел, небольшую кладовую и техническое помещение. Второй этаж: три спальни и совмещенный санузел с ванной. Дом утеплен и обшит с учетом современных технологий, проект дома подготавливали в Санкт-Петербурге. Цена 25 миллионов рублей», — описывает продавец. Автор уточнят, что в доме сделан свежий ремонт. При желании хозяева могут оставить мебель. На участке есть два гаража: для машины и для квадроциклов. Также построена парковка под навесом, зона барбекю и выход на пляж. По всей территории установлено видеонаблюдение. Обустроена скважина, септик, заведен и подключен газ. Ранее сообщалось, что в ЯНАО продают дом за 25 миллионов, на котором можно зарабатывать. В нем есть две бани, их можно сдавать весь год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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