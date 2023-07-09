В ЯНАО за 25 млн продают дом с двумя банями, на котором можно заработать. Фото

10 июля 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

В ЯНАО продается дом за 25 млн с двумя банями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) продается дом в северной части города почти за 25 миллионов рублей. Как пишет продавец в объявлении на «Авито», в доме есть две бани, одну из них можно сдавать круглый год и на этом зарабатывать. «Продается дома за 24 900 000 рублей. Дом газифицирован: 2 скважины, 2 септика на 12 кубов, гараж на 2 авто. Есть русская баня на дровах 2 штуки, одна в доме, а вторая под одной крышей с гаражом. В отдельной бане есть комната отдыха 50 кв метров, 2-спальных комнаты, котельная, маленькая кухня, комната для курения, что дает возможность ее сдавать и получать прибыль круглый год», — описывает автор. Ямалец уточнил, что продает недвижимость в связи с переездом. Семья прожила в округе десятки лет. «С нас хватит 28 лет здесь, пусть молодые реализуют себя!» — добавил он. Ранее жителям округа предлагали купить квартиру по цене туристической базы в Тюмени. Продавец просил за недвижимость 17 миллионов рублей. Дом за 25 млн Авито Комната в доме Авито Баня Авито

В Новом Уренгое (ЯНАО) продается дом в северной части города почти за 25 миллионов рублей. Как пишет продавец в объявлении на «Авито», в доме есть две бани, одну из них можно сдавать круглый год и на этом зарабатывать. «Продается дома за 24 900 000 рублей. Дом газифицирован: 2 скважины, 2 септика на 12 кубов, гараж на 2 авто. Есть русская баня на дровах 2 штуки, одна в доме, а вторая под одной крышей с гаражом. В отдельной бане есть комната отдыха 50 кв метров, 2-спальных комнаты, котельная, маленькая кухня, комната для курения, что дает возможность ее сдавать и получать прибыль круглый год», — описывает автор. Ямалец уточнил, что продает недвижимость в связи с переездом. Семья прожила в округе десятки лет. «С нас хватит 28 лет здесь, пусть молодые реализуют себя!» — добавил он. Ранее жителям округа предлагали купить квартиру по цене туристической базы в Тюмени. Продавец просил за недвижимость 17 миллионов рублей.