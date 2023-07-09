09 июля 2023
08 июля 2023

В ЯНАО за 25 млн продают дом с двумя банями, на котором можно заработать. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО продается дом за 25 млн с двумя банями Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) продается дом в северной части города почти за 25 миллионов рублей. Как пишет продавец в объявлении на «Авито», в доме есть две бани, одну из них можно сдавать круглый год и на этом зарабатывать.

«Продается дома за 24 900 000 рублей. Дом газифицирован: 2 скважины, 2 септика на 12 кубов, гараж на 2 авто. Есть русская баня на дровах 2 штуки, одна в доме, а вторая под одной крышей с гаражом. В отдельной бане есть комната отдыха 50 кв метров, 2-спальных комнаты, котельная, маленькая кухня, комната для курения, что дает возможность ее сдавать и получать прибыль круглый год», — описывает автор.

Ямалец уточнил, что продает недвижимость в связи с переездом. Семья прожила в округе десятки лет. «С нас хватит 28 лет здесь, пусть молодые реализуют себя!» — добавил он.

Ранее жителям округа предлагали купить квартиру по цене туристической базы в Тюмени. Продавец просил за недвижимость 17 миллионов рублей.

Дом за 25 млн
Дом за 25 млн
Комната в доме
Комната в доме
Баня
Баня

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В Новом Уренгое (ЯНАО) продается дом в северной части города почти за 25 миллионов рублей. Как пишет продавец в объявлении на «Авито», в доме есть две бани, одну из них можно сдавать круглый год и на этом зарабатывать. «Продается дома за 24 900 000 рублей. Дом газифицирован: 2 скважины, 2 септика на 12 кубов, гараж на 2 авто. Есть русская баня на дровах 2 штуки, одна в доме, а вторая под одной крышей с гаражом. В отдельной бане есть комната отдыха 50 кв метров, 2-спальных комнаты, котельная, маленькая кухня, комната для курения, что дает возможность ее сдавать и получать прибыль круглый год», — описывает автор. Ямалец уточнил, что продает недвижимость в связи с переездом. Семья прожила в округе десятки лет. «С нас хватит 28 лет здесь, пусть молодые реализуют себя!» — добавил он. Ранее жителям округа предлагали купить квартиру по цене туристической базы в Тюмени. Продавец просил за недвижимость 17 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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