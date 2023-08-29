Власти Нового Уренгоя предупредили о масштабных учениях в школах. Фото

В школах Нового Уренгоя пройдут учения по антитеррористической защите

30 августа 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

В школах Нового Уренгоя пройдут учения с участием силовиков Фото: Анна Майорова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) в первые недели сентября пройдут масштабные учения по антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях. Об этом сообщила заместитель главы газовой столицы Оксана Мурашко. «Новый Уренгой держит руку на пульсе, проверяя готовность детских городских учреждений, встретить наших детей в начале учебного года и обеспечить их постоянную безопасность от любых угроз. В период с 29 августа по 15 сентября учения пройдут во всех образовательных организациях нашего города», — написала в своем telegram-канале Оксана Мурашко. Первые учения прошли на базе школы № 5, в них приняли участие работники МВД, МЧС и других экстренных службы города. Власти Нового Уренгоя призывают родителей не паниковать от действий силовиков. Учения на базе пятой СОШ Фото: telegram-канал Оксаны Мурашко — https://t.me/murashko_ob/260 Учения на базе средней школы № 5 Фото: telegram-канал Оксаны Мурашко — https://t.me/murashko_ob/260

В Новом Уренгое (ЯНАО) в первые недели сентября пройдут масштабные учения по антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях. Об этом сообщила заместитель главы газовой столицы Оксана Мурашко. «Новый Уренгой держит руку на пульсе, проверяя готовность детских городских учреждений, встретить наших детей в начале учебного года и обеспечить их постоянную безопасность от любых угроз. В период с 29 августа по 15 сентября учения пройдут во всех образовательных организациях нашего города», — написала в своем telegram-канале Оксана Мурашко. Первые учения прошли на базе школы № 5, в них приняли участие работники МВД, МЧС и других экстренных службы города. Власти Нового Уренгоя призывают родителей не паниковать от действий силовиков.