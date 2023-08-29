29 августа 2023

Власти Нового Уренгоя предупредили о масштабных учениях в школах. Фото

В школах Нового Уренгоя пройдут учения по антитеррористической защите
© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, знак, выход, противопожарная защита
В школах Нового Уренгоя пройдут учения с участием силовиков Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) в первые недели сентября пройдут масштабные учения по антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях. Об этом сообщила заместитель главы газовой столицы Оксана Мурашко.

«Новый Уренгой держит руку на пульсе, проверяя готовность детских городских учреждений, встретить наших детей в начале учебного года и обеспечить их постоянную безопасность от любых угроз. В период с 29 августа по 15 сентября учения пройдут во всех образовательных организациях нашего города», — написала в своем telegram-канале Оксана Мурашко.

Первые учения прошли на базе школы № 5, в них приняли участие работники МВД, МЧС и других экстренных службы города. Власти Нового Уренгоя призывают родителей не паниковать от действий силовиков.

Учения на базе пятой СОШ
Учения на базе пятой СОШ
Фото:
Учения на базе средней школы № 5
Учения на базе средней школы № 5
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) в первые недели сентября пройдут масштабные учения по антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях. Об этом сообщила заместитель главы газовой столицы Оксана Мурашко. «Новый Уренгой держит руку на пульсе, проверяя готовность детских городских учреждений, встретить наших детей в начале учебного года и обеспечить их постоянную безопасность от любых угроз. В период с 29 августа по 15 сентября учения пройдут во всех образовательных организациях нашего города», — написала в своем telegram-канале Оксана Мурашко. Первые учения прошли на базе школы № 5, в них приняли участие работники МВД, МЧС и других экстренных службы города. Власти Нового Уренгоя призывают родителей не паниковать от действий силовиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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