Старший лейтенант Матюшин предупредил о риске обстрелов ДНР в день выборов

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Обстрел Городской администрации. Донецк, донецк, разрушения, разрушение, обстрел, последствия обстрела
В ДНР ждут попыток обстрела школ и административных зданий, сказал Александр Матюшин Фото:
новость из сюжета
Выборы-2023

Во время выборов в ДНР есть риск обстрела избирательных участков и нападения на выездные комиссии. Об этом в беседе с URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин.

«В день пятой годовщины первого главы ДНР Александраа Захарченко начинаются первые выборы в составе РФ. Есть риск, что удары будут наносить местам, где будут оборудованы избирательные участки. В первую очередь это школы, больницы, административные здания. Будет работать много мобильных групп, которые будут ездить, в том числе по районам, которые находятся постоянно под обстрелом. Это Петровский, Киевский, Кировский и окраина Куйбышевского района. Чем ближе к линии фронта, тем больше риск, что эти мобильные группы и мирные жители попадут под обстрел», — сказал Александр Матюшин.

По его словам, есть вероятность провокаций с использованием местного населения. «К сожалению, в Донецке еще остались проукраински настроенные граждане, несмотря на девять лет обстрелов. Они могут выступать, как координаторы обстрелов, либо нападать на выездные избирательные участки. Может использоваться ствольная артиллерия, ракеты, кассетные боеприпасы и дроны камикадзе», — отметил старший лейтенант.

Он подчеркнул, что меры безопасности будут усилены, чтобы исключить подобные провокации и обезопасить людей. «Силы ПВО, вся наша артиллерия приведены в боевую готовность. Сами выездные избирательные комиссии будут охраняться силами МВД и спецназом МГБ. В каждом районе будут дежурить оперативные мобильные группы.

В Донецкой Народной Республике выберут 90 депутатов Народного Совета и 440 — в органы местного самоуправления. Досрочное голосование начнется 31 августа и продлится до 7 сентября.

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Во время выборов в ДНР есть риск обстрела избирательных участков и нападения на выездные комиссии. Об этом в беседе с URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «В день пятой годовщины первого главы ДНР Александраа Захарченко начинаются первые выборы в составе РФ. Есть риск, что удары будут наносить местам, где будут оборудованы избирательные участки. В первую очередь это школы, больницы, административные здания. Будет работать много мобильных групп, которые будут ездить, в том числе по районам, которые находятся постоянно под обстрелом. Это Петровский, Киевский, Кировский и окраина Куйбышевского района. Чем ближе к линии фронта, тем больше риск, что эти мобильные группы и мирные жители попадут под обстрел», — сказал Александр Матюшин. По его словам, есть вероятность провокаций с использованием местного населения. «К сожалению, в Донецке еще остались проукраински настроенные граждане, несмотря на девять лет обстрелов. Они могут выступать, как координаторы обстрелов, либо нападать на выездные избирательные участки. Может использоваться ствольная артиллерия, ракеты, кассетные боеприпасы и дроны камикадзе», — отметил старший лейтенант. Он подчеркнул, что меры безопасности будут усилены, чтобы исключить подобные провокации и обезопасить людей. «Силы ПВО, вся наша артиллерия приведены в боевую готовность. Сами выездные избирательные комиссии будут охраняться силами МВД и спецназом МГБ. В каждом районе будут дежурить оперативные мобильные группы. В Донецкой Народной Республике выберут 90 депутатов Народного Совета и 440 — в органы местного самоуправления. Досрочное голосование начнется 31 августа и продлится до 7 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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