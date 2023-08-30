Bloomberg: Киев получил четыре из 14 обещанных США систем VAMPIRE

Киев к середине 2023 года получил четыре из 14 обещанных США еще в январе систем противодействия беспилотникам VAMPIRE. Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже используют их. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Управление закупок и обеспечения Пентагона.
«Системы Vampire были доставлены и находятся в эксплуатации Вооруженных сил Украины», — пишет
Сообщается, что на Украину прибыли четыре из 14 обещанных США систем, контракт на которые был заключен в январе. Остальные системы должны появиться к концу года. Но Пентагон отказался сообщать подробности о сроках дальнейших поставок.
Ранее в Пентагоне раскрыли число поставленного на Украину с начала СВО оружия. По словам заместителя главы Пентагона Кэтлин Хикс, Америка направила на Украину свыше трех миллионов ракет, а также артиллерийских и минометных снарядов с начала вооруженного конфликта.
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