Bloomberg: Киев получил четыре из 14 обещанных США систем VAMPIRE

31 августа 2023 в 02:36 Размер текста - 17 +

Системы Vampire уже находятся в эксплуатации ВСУ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев к середине 2023 года получил четыре из 14 обещанных США еще в январе систем противодействия беспилотникам VAMPIRE. Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже используют их. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Управление закупок и обеспечения Пентагона. «Системы Vampire были доставлены и находятся в эксплуатации Вооруженных сил Украины», — пишет Bloomberg . Сообщается, что на Украину прибыли четыре из 14 обещанных США систем, контракт на которые был заключен в январе. Остальные системы должны появиться к концу года. Но Пентагон отказался сообщать подробности о сроках дальнейших поставок. Ранее в Пентагоне раскрыли число поставленного на Украину с начала СВО оружия. По словам заместителя главы Пентагона Кэтлин Хикс, Америка направила на Украину свыше трех миллионов ракет, а также артиллерийских и минометных снарядов с начала вооруженного конфликта.

Киев к середине 2023 года получил четыре из 14 обещанных США еще в январе систем противодействия беспилотникам VAMPIRE. Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже используют их. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Управление закупок и обеспечения Пентагона. «Системы Vampire были доставлены и находятся в эксплуатации Вооруженных сил Украины», — пишет Bloomberg. Сообщается, что на Украину прибыли четыре из 14 обещанных США систем, контракт на которые был заключен в январе. Остальные системы должны появиться к концу года. Но Пентагон отказался сообщать подробности о сроках дальнейших поставок. Ранее в Пентагоне раскрыли число поставленного на Украину с начала СВО оружия. По словам заместителя главы Пентагона Кэтлин Хикс, Америка направила на Украину свыше трех миллионов ракет, а также артиллерийских и минометных снарядов с начала вооруженного конфликта.