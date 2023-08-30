30 августа 2023

Bloomberg: Киев получил четыре из 14 обещанных США систем VAMPIRE

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Вооруженные силы Украины. stock, военные, украина, миномет, обстрел, ВСУ, дрг
Системы Vampire уже находятся в эксплуатации ВСУ Фото:
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Киев к середине 2023 года получил четыре из 14 обещанных США еще в январе систем противодействия беспилотникам VAMPIRE. Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже используют их. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Управление закупок и обеспечения Пентагона.

«Системы Vampire были доставлены и находятся в эксплуатации Вооруженных сил Украины», — пишет Bloomberg.

Сообщается, что на Украину прибыли четыре из 14 обещанных США систем, контракт на которые был заключен в январе. Остальные системы должны появиться к концу года. Но Пентагон отказался сообщать подробности о сроках дальнейших поставок.

Ранее в Пентагоне раскрыли число поставленного на Украину с начала СВО оружия. По словам заместителя главы Пентагона Кэтлин Хикс, Америка направила на Украину свыше трех миллионов ракет, а также артиллерийских и минометных снарядов с начала вооруженного конфликта.

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Киев к середине 2023 года получил четыре из 14 обещанных США еще в январе систем противодействия беспилотникам VAMPIRE. Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже используют их. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Управление закупок и обеспечения Пентагона. «Системы Vampire были доставлены и находятся в эксплуатации Вооруженных сил Украины», — пишет Bloomberg. Сообщается, что на Украину прибыли четыре из 14 обещанных США систем, контракт на которые был заключен в январе. Остальные системы должны появиться к концу года. Но Пентагон отказался сообщать подробности о сроках дальнейших поставок. Ранее в Пентагоне раскрыли число поставленного на Украину с начала СВО оружия. По словам заместителя главы Пентагона Кэтлин Хикс, Америка направила на Украину свыше трех миллионов ракет, а также артиллерийских и минометных снарядов с начала вооруженного конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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