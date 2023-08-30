30 августа 2023

Фигуристка, которую искала вся страна, раскрыла, почему не выходила на связь

Фигуристка Горбачева пропала, потому что пыталась разобраться в себе
© Служба новостей «URA.RU»
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Фигуристка перестала выходить на связь, потому что пыталась разобраться в себе Фото:
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Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров 16-летняя Алина Горбачева пропадала, потому что пыталась разобраться в своих мыслях и чувствах. Об этом Горбачева рассказала в Telegram.

«Извините за то, что заставила вас переживать. Только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло — что мой поступок совершенно не вписывается в нормальный порядок. Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, своих мыслях и чувствах вы все тратили время и силы на мои поиски», — заявила Алина Горбачева в опубликованном видео.

Горбачева пропала 28 августа. Вечером она вышла с тренировки, но не вернулась домой. Пропавшую фигуристку нашли на следующий день. Она находилась в одном из торговых центров Москвы. Она рассказывала, что после тренировки ушла гулять в парк, а ночь провела на лестнице в жилом доме.

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Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров 16-летняя Алина Горбачева пропадала, потому что пыталась разобраться в своих мыслях и чувствах. Об этом Горбачева рассказала в Telegram. «Извините за то, что заставила вас переживать. Только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло — что мой поступок совершенно не вписывается в нормальный порядок. Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, своих мыслях и чувствах вы все тратили время и силы на мои поиски», — заявила Алина Горбачева в опубликованном видео. Горбачева пропала 28 августа. Вечером она вышла с тренировки, но не вернулась домой. Пропавшую фигуристку нашли на следующий день. Она находилась в одном из торговых центров Москвы. Она рассказывала, что после тренировки ушла гулять в парк, а ночь провела на лестнице в жилом доме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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