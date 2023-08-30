Фигуристка, которую искала вся страна, раскрыла, почему не выходила на связь

Фигуристка Горбачева пропала, потому что пыталась разобраться в себе

31 августа 2023 в 02:44 Размер текста - 17 +

Фигуристка перестала выходить на связь, потому что пыталась разобраться в себе Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров 16-летняя Алина Горбачева пропадала, потому что пыталась разобраться в своих мыслях и чувствах. Об этом Горбачева рассказала в Telegram. «Извините за то, что заставила вас переживать. Только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло — что мой поступок совершенно не вписывается в нормальный порядок. Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, своих мыслях и чувствах вы все тратили время и силы на мои поиски», — заявила Алина Горбачева в опубликованном видео. Горбачева пропала 28 августа. Вечером она вышла с тренировки, но не вернулась домой. Пропавшую фигуристку нашли на следующий день. Она находилась в одном из торговых центров Москвы. Она рассказывала, что после тренировки ушла гулять в парк, а ночь провела на лестнице в жилом доме.

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров 16-летняя Алина Горбачева пропадала, потому что пыталась разобраться в своих мыслях и чувствах. Об этом Горбачева рассказала в Telegram. «Извините за то, что заставила вас переживать. Только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло — что мой поступок совершенно не вписывается в нормальный порядок. Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, своих мыслях и чувствах вы все тратили время и силы на мои поиски», — заявила Алина Горбачева в опубликованном видео. Горбачева пропала 28 августа. Вечером она вышла с тренировки, но не вернулась домой. Пропавшую фигуристку нашли на следующий день. Она находилась в одном из торговых центров Москвы. Она рассказывала, что после тренировки ушла гулять в парк, а ночь провела на лестнице в жилом доме.