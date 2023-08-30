Фигуристка, которую искала вся страна, раскрыла, почему не выходила на связь

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров 16-летняя Алина Горбачева пропадала, потому что пыталась разобраться в своих мыслях и чувствах. Об этом Горбачева рассказала в Telegram.
«Извините за то, что заставила вас переживать. Только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло — что мой поступок совершенно не вписывается в нормальный порядок. Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, своих мыслях и чувствах вы все тратили время и силы на мои поиски», — заявила Алина Горбачева в опубликованном видео.
Горбачева пропала 28 августа. Вечером она вышла с тренировки, но не вернулась домой. Пропавшую фигуристку нашли на следующий день. Она находилась в одном из торговых центров Москвы. Она рассказывала, что после тренировки ушла гулять в парк, а ночь провела на лестнице в жилом доме.
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