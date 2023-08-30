Авиакомпании РФ получат деньги из ФНБ на покупку западных самолетов

31 августа 2023 в 05:09 Размер текста - 17 +

Три российские авиакомпании смогут покупать зарубежные лайнеры Фото: Сергей Русанов © URA.RU «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и iFly получат деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку западных самолетов. Для этого компании обязаны будут направить на эти сделки всю чистую прибыль за 2022 год, сообщает газета «Коммерсант». «Три авиакомпании — „Аэрофлот“, „Уральские авиалинии“ и iFly — предварительно согласовали с Минтрансом выделение средств ФНБ на приобретение самолетов у западных лизингодателей. У перечисленных авиакомпаний все готово для проведения расчетов, тогда как другие пока не завершили всех согласований», — говорится в материале. Однако для покупки западных самолетов авиакомпании должны направить средства, полученные от чистой прибыли за 2022 год. Это не коснется «Аэрофлота» и iFly, потому что в прошлом году они получили убыток. По данным «Коммерсант», «Уральские авиалинии» годом ранее получили 13,5 миллиарда рублей чистой прибыли, но там от комментариев по поводу закупки зарубежных лайнеров отказались. Ранее URA.RU сообщало, что в России запускают целую линейку гражданских самолетов собственного производства. Лайнеры должны будут заменить Boeing и Airbus.

«Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и iFly получат деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку западных самолетов. Для этого компании обязаны будут направить на эти сделки всю чистую прибыль за 2022 год, сообщает газета «Коммерсант». «Три авиакомпании — „Аэрофлот“, „Уральские авиалинии“ и iFly — предварительно согласовали с Минтрансом выделение средств ФНБ на приобретение самолетов у западных лизингодателей. У перечисленных авиакомпаний все готово для проведения расчетов, тогда как другие пока не завершили всех согласований», — говорится в материале. Однако для покупки западных самолетов авиакомпании должны направить средства, полученные от чистой прибыли за 2022 год. Это не коснется «Аэрофлота» и iFly, потому что в прошлом году они получили убыток. По данным «Коммерсант», «Уральские авиалинии» годом ранее получили 13,5 миллиарда рублей чистой прибыли, но там от комментариев по поводу закупки зарубежных лайнеров отказались. Ранее URA.RU сообщало, что в России запускают целую линейку гражданских самолетов собственного производства. Лайнеры должны будут заменить Boeing и Airbus.