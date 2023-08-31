Российские войска отразили атаку «Азова»* в ДНР

31 августа 2023 в 07:05 Размер текста - 17 +

Российские войска отразили атаки украинской армии на краснолиманском направлении Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская группировка войск «Центр» отразили атаки подразделений ВСУ, а также бойцов нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Об это сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. «В районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск „Центр“, ударами авиации, огнем артиллерии отражены атаки <…> 12-й бригады специального назначения „Азов“, — сказал офицер», — сказал Александр Савчук. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, российские войска также пресекли попытки прорыва обороны со стороны 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Ранее представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович сообщал что бойцы «Азова» вернулись на фронт. Их, а также командиров нацбата, Киев получил от Турции. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Анкара нарушила договоренности с Москвой, отпустив командиров батальона на Украину, передает MK.RU . *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.

Российская группировка войск «Центр» отразили атаки подразделений ВСУ, а также бойцов нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Об это сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. «В районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск „Центр“, ударами авиации, огнем артиллерии отражены атаки <…> 12-й бригады специального назначения „Азов“, — сказал офицер», — сказал Александр Савчук. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, российские войска также пресекли попытки прорыва обороны со стороны 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Ранее представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович сообщал что бойцы «Азова» вернулись на фронт. Их, а также командиров нацбата, Киев получил от Турции. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Анкара нарушила договоренности с Москвой, отпустив командиров батальона на Украину, передает MK.RU. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.