Российские войска отразили атаку «Азова»* в ДНР

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Российские войска отразили атаки украинской армии на краснолиманском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская группировка войск «Центр» отразили атаки подразделений ВСУ, а также бойцов нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Об это сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«В районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск „Центр“, ударами авиации, огнем артиллерии отражены атаки <…> 12-й бригады специального назначения „Азов“, — сказал офицер», — сказал Александр Савчук. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, российские войска также пресекли попытки прорыва обороны со стороны 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

Ранее представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович сообщал что бойцы «Азова» вернулись на фронт. Их, а также командиров нацбата, Киев получил от Турции. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Анкара нарушила договоренности с Москвой, отпустив командиров батальона на Украину, передает MK.RU.

*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.

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Российская группировка войск «Центр» отразили атаки подразделений ВСУ, а также бойцов нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Об это сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. «В районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск „Центр“, ударами авиации, огнем артиллерии отражены атаки <…> 12-й бригады специального назначения „Азов“, — сказал офицер», — сказал Александр Савчук. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, российские войска также пресекли попытки прорыва обороны со стороны 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Ранее представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович сообщал что бойцы «Азова» вернулись на фронт. Их, а также командиров нацбата, Киев получил от Турции. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Анкара нарушила договоренности с Москвой, отпустив командиров батальона на Украину, передает MK.RU. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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