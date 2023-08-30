30 августа 2023

Месси впервые разочаровал фанатов «Интер Майами»

«Интер Майами» в составе с Месси закончил матч с «Нэшвиллом» ничьей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия от 27.07.2016 Футбольный мяч, мяч, футбол, бутсы, нога, футбольный мяч
Матч «Интер Майами» — «Нэшвилл» закончился ничьей Фото:

Клуб «Интер Майами» впервые не смог одержать победу над соперником с аргентинским футболистом Лионелем Месси в составе. Матч с «Нэшвиллом» закончился ничьей.

«„Интер Майами“ впервые не смог обыграть своего соперника с Месси в составе. Прервалась серия, насчитывающая 9 побед», — передает Sport24. Уточняется, что аргентинец не сделал никаких результативных действий во время игры. Матч завершился со счетом 0:0.

После перехода в «Интер Майами» 7 июня Месси смог вывести клуб к финалу кубка США. Во время матча он одержал победу в серии пенальти.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Клуб «Интер Майами» впервые не смог одержать победу над соперником с аргентинским футболистом Лионелем Месси в составе. Матч с «Нэшвиллом» закончился ничьей. «„Интер Майами“ впервые не смог обыграть своего соперника с Месси в составе. Прервалась серия, насчитывающая 9 побед», — передает Sport24. Уточняется, что аргентинец не сделал никаких результативных действий во время игры. Матч завершился со счетом 0:0. После перехода в «Интер Майами» 7 июня Месси смог вывести клуб к финалу кубка США. Во время матча он одержал победу в серии пенальти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...