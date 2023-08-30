Месси впервые разочаровал фанатов «Интер Майами»

«Интер Майами» в составе с Месси закончил матч с «Нэшвиллом» ничьей

Матч «Интер Майами» — «Нэшвилл» закончился ничьей Фото: Aleksandr Osipov/Flickr.com

Клуб «Интер Майами» впервые не смог одержать победу над соперником с аргентинским футболистом Лионелем Месси в составе. Матч с «Нэшвиллом» закончился ничьей.

«„Интер Майами“ впервые не смог обыграть своего соперника с Месси в составе. Прервалась серия, насчитывающая 9 побед», — передает Sport24 . Уточняется, что аргентинец не сделал никаких результативных действий во время игры. Матч завершился со счетом 0:0.

После перехода в «Интер Майами» 7 июня Месси смог вывести клуб к финалу кубка США. Во время матча он одержал победу в серии пенальти.