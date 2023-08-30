Свердловский замгубернатора Ионин съездил в зону СВО. Фото, видео

31 августа 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Дмитрий Ионин встретился с руководством Макеевки Фото: пресс-служба администрации Макеевки Замгубернатора Дмитрий Ионин посетил Макеевку (ДНР) — подшефный для региона город, где открыл новый офис многофункционального центра. Жители, ставшие недавно россиянами, теперь смогут быстрее решить вопросы с документами, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Макеевки. «Свердловская область помогает Макеевке в разных вопросах, в том числе социальных. МФЦ — это в первую очередь социальная история, потому что показывает жителям, как можно быстро и эффективно выстроить коммуникацию с государством в разных направлениях», — отметил Ионин. Это уже второй офис МФЦ, который открылся в городе при поддержке Свердловской области. В планах — открыть минимум еще три филиала в остальных районах. Дмитрий Ионин отмечает, что в Свердловской области система МФЦ обновляется активно, поэтому регион с радостью делится опытом с подшефной Макеевкой. Как подмечают источники URA.RU, для молодого замгубернатора, числящегося в федеральном кадровом резерве, визит на новые территории — важная история в контексте карьерного роста. После присоединения ДНР к России в городе осталось много документов, которые еще не вступили в правовое поле, добавляет в свою очередь глава Макеевки Владислав Ключаров. «Нужно их перерегистрировать, переделывать, часть документов у некоторых людей и вовсе отсутствуют. И чтобы восстановить их, люди приходят за помощью в МФЦ. Свердловская область активно помогает, и если мы будем идти такими темпами, то многое сделаем для города в ближайшее время», — отметил он. В июне 2022 года свердловский губернатор Евгений Куйвашев и власти Макеевки договорились о сотрудничестве. Город периодически попадает под обстрелы ВСУ и страдает от этого. В феврале 2023 года на Донбасс летал вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. В Макеевке отремонтировали уже второй офис МФЦ Фото: пресс-служба мэрии Макеевки Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Замгубернатора Дмитрий Ионин посетил Макеевку (ДНР) — подшефный для региона город, где открыл новый офис многофункционального центра. Жители, ставшие недавно россиянами, теперь смогут быстрее решить вопросы с документами, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Макеевки. «Свердловская область помогает Макеевке в разных вопросах, в том числе социальных. МФЦ — это в первую очередь социальная история, потому что показывает жителям, как можно быстро и эффективно выстроить коммуникацию с государством в разных направлениях», — отметил Ионин. Это уже второй офис МФЦ, который открылся в городе при поддержке Свердловской области. В планах — открыть минимум еще три филиала в остальных районах. Дмитрий Ионин отмечает, что в Свердловской области система МФЦ обновляется активно, поэтому регион с радостью делится опытом с подшефной Макеевкой. Как подмечают источники URA.RU, для молодого замгубернатора, числящегося в федеральном кадровом резерве, визит на новые территории — важная история в контексте карьерного роста. После присоединения ДНР к России в городе осталось много документов, которые еще не вступили в правовое поле, добавляет в свою очередь глава Макеевки Владислав Ключаров. «Нужно их перерегистрировать, переделывать, часть документов у некоторых людей и вовсе отсутствуют. И чтобы восстановить их, люди приходят за помощью в МФЦ. Свердловская область активно помогает, и если мы будем идти такими темпами, то многое сделаем для города в ближайшее время», — отметил он. В июне 2022 года свердловский губернатор Евгений Куйвашев и власти Макеевки договорились о сотрудничестве. Город периодически попадает под обстрелы ВСУ и страдает от этого. В феврале 2023 года на Донбасс летал вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.