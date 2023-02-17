Олег Чемезов договорился о новом формате сотрудничества с Макеевкой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов договорился о новом формате сотрудничества с подшефным городом Макеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). Местные медики, которым предстоит работать на новом высокотехнологичном оборудовании, смогут проходить подготовку в уральских больницах. Об этом по итогам переговоров в Донбассе рассказал сам Чемезов.

«Чтобы ваши специалисты смогли сразу приступить к работе на новом оборудовании, мы уже сейчас готовы оказать помощь в соответствующем обучении сотрудников макеевского перинатального центра. Для этого мы приглашаем ваших специалистов в Свердловскую область, где коллеги помогут им получить необходимые навыки», — объявил Чемезов в ходе визита перинатальный центр ГКБ №3, его слова URA.RU передали в департаменте информполитики.

Кроме того, вице-губернатор встретился с главой Макеевки Владиславом Ключаровым и обсудил сотрудничество города и Свердловской области на 2023 год. Вместе чиновники навестили военных, которые проходят лечение в местной больнице. Ключаров обратил внимание, что корпус этого учреждения, разрушенный в марте 2022-го обстрелами армии Украины, был восстановлен именно свердловчанами.

В июне свердловский губернатор Евгений Куйвашев и власти Макеевки договорились о сотрудничестве. Тогда, помимо прочего, глава уральского региона договорился с мэром Ключаровым, что свердловские вузы и колледжи обучат молодых специалистов из ДНР. Позже уральских врачей отправили в Донбасс для помощи коллегам.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области