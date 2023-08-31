Стрелков из СИЗО заявил о планах баллотироваться на выборы президента РФ

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Игорь Гиркин-Стрелков в Екатеринбурге, стрелков игорь, гиркин
Игорь Стрелков хочет баллотироваться на президентские выборы в РФ Фото:

Экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), который сейчас находится за решеткой, заявил, что собирается баллотироваться в качестве кандидата на президентские выборы в России в 2024 году. Об этом он написал в telegram-канале.

Стрелкова задержали 21 июля. Его обвиняют в призыве к экстремизму через интернет. В настоящий момент он находится в СИЗО. Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию защиты Стрелкова.

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Экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), который сейчас находится за решеткой, заявил, что собирается баллотироваться в качестве кандидата на президентские выборы в России в 2024 году. Об этом он написал в telegram-канале. Стрелкова задержали 21 июля. Его обвиняют в призыве к экстремизму через интернет. В настоящий момент он находится в СИЗО. Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию защиты Стрелкова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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