Стрелков из СИЗО заявил о планах баллотироваться на выборы президента РФ

Игорь Стрелков хочет баллотироваться на президентские выборы в РФ
Экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), который сейчас находится за решеткой, заявил, что собирается баллотироваться в качестве кандидата на президентские выборы в России в 2024 году. Об этом он написал в telegram-канале.
Стрелкова задержали 21 июля. Его обвиняют в призыве к экстремизму через интернет. В настоящий момент он находится в СИЗО. Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию защиты Стрелкова.
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