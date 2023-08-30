Мэр Ноябрьска рассказал о серьезных людях, решающих важную для города проблему

В Ноябрьске (ЯНАО) строительством домов для переселения из ветхого и аварийного жилья займется компаний «ГорСтрой». Мэр города Алексей Романов считает подрядчика «серьезными людьми».
«Компания „ГорСтрой“ возведет на улице Изыскателей порядка 58 тысяч квадратных метров для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Это проверенный застройщик, серьезные люди, они работали в Губкинском, в Новом Уренгое, теперь строят у нас», — рассказал Алексей Романов в эфире, который транслировался на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
Он также сообщил, что за пять лет в Ноябрьске снесли уже порядка 500 домов. Все жители получили или жилищные сертификаты, или аналогичную жилплощадь в новых домах, или выкупную стоимость. Мэр будет контролировать стройки и работу нового подрядчика.
Ранее URA.RU рассказало, что Романов следил за строительством социально-значимых объектов. Он лично бывал на строительных площадках.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.