Мэр Ноябрьска рассказал о серьезных людях, решающих важную для города проблему

В Ноябрьске компания «ГорСтрой» строит дома для переселения из ветхого жилья

31 августа 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Власти Ноябрьска нашли надежного строительного подрядчика Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) строительством домов для переселения из ветхого и аварийного жилья займется компаний «ГорСтрой». Мэр города Алексей Романов считает подрядчика «серьезными людьми». «Компания „ГорСтрой“ возведет на улице Изыскателей порядка 58 тысяч квадратных метров для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Это проверенный застройщик, серьезные люди, они работали в Губкинском, в Новом Уренгое, теперь строят у нас», — рассказал Алексей Романов в эфире, который транслировался на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Он также сообщил, что за пять лет в Ноябрьске снесли уже порядка 500 домов. Все жители получили или жилищные сертификаты, или аналогичную жилплощадь в новых домах, или выкупную стоимость. Мэр будет контролировать стройки и работу нового подрядчика. Ранее URA.RU рассказало, что Романов следил за строительством социально-значимых объектов. Он лично бывал на строительных площадках.

В Ноябрьске (ЯНАО) строительством домов для переселения из ветхого и аварийного жилья займется компаний «ГорСтрой». Мэр города Алексей Романов считает подрядчика «серьезными людьми». «Компания „ГорСтрой“ возведет на улице Изыскателей порядка 58 тысяч квадратных метров для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Это проверенный застройщик, серьезные люди, они работали в Губкинском, в Новом Уренгое, теперь строят у нас», — рассказал Алексей Романов в эфире, который транслировался на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Он также сообщил, что за пять лет в Ноябрьске снесли уже порядка 500 домов. Все жители получили или жилищные сертификаты, или аналогичную жилплощадь в новых домах, или выкупную стоимость. Мэр будет контролировать стройки и работу нового подрядчика. Ранее URA.RU рассказало, что Романов следил за строительством социально-значимых объектов. Он лично бывал на строительных площадках.