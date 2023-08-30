30 августа 2023
29 августа 2023

Мэр Ноябрьска рассказал о серьезных людях, решающих важную для города проблему

В Ноябрьске компания «ГорСтрой» строит дома для переселения из ветхого жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки.Тюмень, многоэтажка, строительство, новостройки, стройка, новостройка
Власти Ноябрьска нашли надежного строительного подрядчика Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) строительством домов для переселения из ветхого и аварийного жилья займется компаний «ГорСтрой». Мэр города Алексей Романов считает подрядчика «серьезными людьми».

«Компания „ГорСтрой“ возведет на улице Изыскателей порядка 58 тысяч квадратных метров для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Это проверенный застройщик, серьезные люди, они работали в Губкинском, в Новом Уренгое, теперь строят у нас», — рассказал Алексей Романов в эфире, который транслировался на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он также сообщил, что за пять лет в Ноябрьске снесли уже порядка 500 домов. Все жители получили или жилищные сертификаты, или аналогичную жилплощадь в новых домах, или выкупную стоимость. Мэр будет контролировать стройки и работу нового подрядчика.

Ранее URA.RU рассказало, что Романов следил за строительством социально-значимых объектов. Он лично бывал на строительных площадках.

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В Ноябрьске (ЯНАО) строительством домов для переселения из ветхого и аварийного жилья займется компаний «ГорСтрой». Мэр города Алексей Романов считает подрядчика «серьезными людьми». «Компания „ГорСтрой“ возведет на улице Изыскателей порядка 58 тысяч квадратных метров для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Это проверенный застройщик, серьезные люди, они работали в Губкинском, в Новом Уренгое, теперь строят у нас», — рассказал Алексей Романов в эфире, который транслировался на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Он также сообщил, что за пять лет в Ноябрьске снесли уже порядка 500 домов. Все жители получили или жилищные сертификаты, или аналогичную жилплощадь в новых домах, или выкупную стоимость. Мэр будет контролировать стройки и работу нового подрядчика. Ранее URA.RU рассказало, что Романов следил за строительством социально-значимых объектов. Он лично бывал на строительных площадках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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