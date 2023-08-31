Челябинские одиннадцатиклассники будут учиться по новым учебникам истории

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Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, учебник, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
К 1 сентября учебниками по истории России с главами про СВО обеспечили весь регион Фото:

В Челябинской области 11 классы будут учиться по новым учебникам истории, в содержании которых есть главы про спецоперацию. Об этом URA.RU сообщили 31 августа в пресс-службе минобразования региона.

«Государственные учебники, которые анонсировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, поступили в Челябинскую область. Все 11 классы региона ими обеспечены», — рассказали URA.RU в минобразования.

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил URA.RU о том, что в новом учебном году школьники будут учиться по новым географическим картам и учебникам истории. В последней главе отображены события, связанные со спецоперацией в Украине. В содержании указана информация о современных отношениях с Западом, давлении на Россию со стороны США, фальсификации истории, возрождении нацизма в странах Прибалтики и российских героях спецоперации.

В последний параграф попал и заместитель командира полка «Апостол», челябинец Юрий «Ангел» Гагарин. Боец признался URA.RU, что, находясь на фронте, не думал, попадет ли он на страницы учебника. Гагарин считает, писать книгу о героях СВО необходимо начать сейчас. Он предлагает восстановить имена и подвиги уже погибших бойцов и назвать книгу «Неизвестные и забытые герои».

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В Челябинской области 11 классы будут учиться по новым учебникам истории, в содержании которых есть главы про спецоперацию. Об этом URA.RU сообщили 31 августа в пресс-службе минобразования региона. «Государственные учебники, которые анонсировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, поступили в Челябинскую область. Все 11 классы региона ими обеспечены», — рассказали URA.RU в минобразования. Помощник президента России Владимир Мединский сообщил URA.RU о том, что в новом учебном году школьники будут учиться по новым географическим картам и учебникам истории. В последней главе отображены события, связанные со спецоперацией в Украине. В содержании указана информация о современных отношениях с Западом, давлении на Россию со стороны США, фальсификации истории, возрождении нацизма в странах Прибалтики и российских героях спецоперации. В последний параграф попал и заместитель командира полка «Апостол», челябинец Юрий «Ангел» Гагарин. Боец признался URA.RU, что, находясь на фронте, не думал, попадет ли он на страницы учебника. Гагарин считает, писать книгу о героях СВО необходимо начать сейчас. Он предлагает восстановить имена и подвиги уже погибших бойцов и назвать книгу «Неизвестные и забытые герои».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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