Челябинские одиннадцатиклассники будут учиться по новым учебникам истории

К 1 сентября учебниками по истории России с главами про СВО обеспечили весь регион Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области 11 классы будут учиться по новым учебникам истории, в содержании которых есть главы про спецоперацию. Об этом URA.RU сообщили 31 августа в пресс-службе минобразования региона.

«Государственные учебники, которые анонсировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, поступили в Челябинскую область. Все 11 классы региона ими обеспечены», — рассказали URA.RU в минобразования.

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил URA.RU о том, что в новом учебном году школьники будут учиться по новым географическим картам и учебникам истории. В последней главе отображены события, связанные со спецоперацией в Украине. В содержании указана информация о современных отношениях с Западом, давлении на Россию со стороны США, фальсификации истории, возрождении нацизма в странах Прибалтики и российских героях спецоперации.

В последний параграф попал и заместитель командира полка «Апостол», челябинец Юрий «Ангел» Гагарин. Боец признался URA.RU, что, находясь на фронте, не думал, попадет ли он на страницы учебника. Гагарин считает, писать книгу о героях СВО необходимо начать сейчас. Он предлагает восстановить имена и подвиги уже погибших бойцов и назвать книгу «Неизвестные и забытые герои».