Челябинский замкомполка «Апостол» попал в новый учебник истории. Скрин

31 августа 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

О подвиге Юрия «Ангела» Гагарина написали в новом учебнике истории России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель командира полка «Апостол» челябинец Юрий «Ангел» Гагарин попал на страницы нового учебника по истории. Страницы учебника имеются в формате PDF в распоряжении URA.RU. По словам Ангела, он никогда не думал, что станет частью истории страны. «Когда мы кого-то спасали и воевали, то не думали о том, что попадем в учебники. Для нас это стало неожиданностью. Но поверьте мне, в учебник столько еще не вошло. Чтобы описать все, что происходит на фронте, не хватит и книги», — сообщил URA.RU Гагарин. По словам военного, уже сейчас необходимо начать писать книгу о бойцах СВО. Есть масса историй героев, о которых мало кто знает. Ангел считает, что их подвиг должны увековечить на страницах. «Кто-то погиб, так и не успев получить наград. Кому-то в нашей стране уже сейчас надо заняться этим [написанием книги] и назвать ее „Неизвестные и забытые герои“. По возможности восстановить все события и имена людей, кто больше нашего сделал. Тех, кто остался тут насовсем пропавшим без вести или не опознанным. Это будет справедливо по отношению к этим людям», — отметил Ангел. Выпуск нового учебника по истории для российских школьников анонсировали в конце июня. Последняя его глава посвящена теме СВО и связанным с ней событиями, которые происходили в стране. В учебнике рассказывают о подвиге челябинского военного Скрин: 413 страница нового учебника истории России Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель командира полка «Апостол» челябинец Юрий «Ангел» Гагарин попал на страницы нового учебника по истории. Страницы учебника имеются в формате PDF в распоряжении URA.RU. По словам Ангела, он никогда не думал, что станет частью истории страны. «Когда мы кого-то спасали и воевали, то не думали о том, что попадем в учебники. Для нас это стало неожиданностью. Но поверьте мне, в учебник столько еще не вошло. Чтобы описать все, что происходит на фронте, не хватит и книги», — сообщил URA.RU Гагарин. По словам военного, уже сейчас необходимо начать писать книгу о бойцах СВО. Есть масса историй героев, о которых мало кто знает. Ангел считает, что их подвиг должны увековечить на страницах. «Кто-то погиб, так и не успев получить наград. Кому-то в нашей стране уже сейчас надо заняться этим [написанием книги] и назвать ее „Неизвестные и забытые герои“. По возможности восстановить все события и имена людей, кто больше нашего сделал. Тех, кто остался тут насовсем пропавшим без вести или не опознанным. Это будет справедливо по отношению к этим людям», — отметил Ангел. Выпуск нового учебника по истории для российских школьников анонсировали в конце июня. Последняя его глава посвящена теме СВО и связанным с ней событиями, которые происходили в стране.