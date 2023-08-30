30 августа 2023

Челябинский замкомполка «Апостол» попал в новый учебник истории. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гагарин Юрий Леонидович - позывной «Ангел». Челябинск , ангел, гагарин юрий
О подвиге Юрия «Ангела» Гагарина написали в новом учебнике истории России Фото:
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Заместитель командира полка «Апостол» челябинец Юрий «Ангел» Гагарин попал на страницы нового учебника по истории. Страницы учебника имеются в формате PDF в распоряжении URA.RU. По словам Ангела, он никогда не думал, что станет частью истории страны.

«Когда мы кого-то спасали и воевали, то не думали о том, что попадем в учебники. Для нас это стало неожиданностью. Но поверьте мне, в учебник столько еще не вошло. Чтобы описать все, что происходит на фронте, не хватит и книги», — сообщил URA.RU Гагарин.

По словам военного, уже сейчас необходимо начать писать книгу о бойцах СВО. Есть масса историй героев, о которых мало кто знает. Ангел считает, что их подвиг должны увековечить на страницах.

«Кто-то погиб, так и не успев получить наград. Кому-то в нашей стране уже сейчас надо заняться этим [написанием книги] и назвать ее „Неизвестные и забытые герои“. По возможности восстановить все события и имена людей, кто больше нашего сделал. Тех, кто остался тут насовсем пропавшим без вести или не опознанным. Это будет справедливо по отношению к этим людям», — отметил Ангел.

Выпуск нового учебника по истории для российских школьников анонсировали в конце июня. Последняя его глава посвящена теме СВО и связанным с ней событиями, которые происходили в стране.

В учебнике рассказывают о подвиге челябинского военного
В учебнике рассказывают о подвиге челябинского военного
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Заместитель командира полка «Апостол» челябинец Юрий «Ангел» Гагарин попал на страницы нового учебника по истории. Страницы учебника имеются в формате PDF в распоряжении URA.RU. По словам Ангела, он никогда не думал, что станет частью истории страны. «Когда мы кого-то спасали и воевали, то не думали о том, что попадем в учебники. Для нас это стало неожиданностью. Но поверьте мне, в учебник столько еще не вошло. Чтобы описать все, что происходит на фронте, не хватит и книги», — сообщил URA.RU Гагарин. По словам военного, уже сейчас необходимо начать писать книгу о бойцах СВО. Есть масса историй героев, о которых мало кто знает. Ангел считает, что их подвиг должны увековечить на страницах. «Кто-то погиб, так и не успев получить наград. Кому-то в нашей стране уже сейчас надо заняться этим [написанием книги] и назвать ее „Неизвестные и забытые герои“. По возможности восстановить все события и имена людей, кто больше нашего сделал. Тех, кто остался тут насовсем пропавшим без вести или не опознанным. Это будет справедливо по отношению к этим людям», — отметил Ангел. Выпуск нового учебника по истории для российских школьников анонсировали в конце июня. Последняя его глава посвящена теме СВО и связанным с ней событиями, которые происходили в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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