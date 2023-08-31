В дело челябинских экс-следователей, участвовавших в смертельной драке, вмешался эксперт из Москвы

В дело о смертельной драке челябинских экс-силовиков вступит эксперт из Москвы

Адвокаты Зубкова и Зыкова ищут способы доказать их невиновность в смерти человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Скандал в СКР по Челябинской области

В судебном процессе по уголовному делу о смертельной драке, в которой участвовали бывшие сотрудники СКР по Челябинской области Дмитрий Зыков и Кирилл Зубков, выступит эксперт из московского института имени Николая Пирогова. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, эксперт озвучит результаты экспертизы, которую запросила защита Зубкова.

«Центральный суд сделает запрос в Басманный и Хамовнический суды Москвы для проведения видеоконференцсвязи с экспертом. Он должен будет рассказать о проведенной экспертизе по факту причинения вреда здоровью потерпевшего, от которого он погиб», — передает корреспондент URA.RU из зала суда.

В ходе судебного заседания 31 августа сторона обвинения просила суд исключить результаты экспертизы. По словам прокурора, они не могут использоваться в качестве доказательств. Сторона защиты просила оставить ходатайство гособвинения без удовлетворения. По словам адвоката Алексея Тетюева, все заключения экспертизы проводились согласно нормам.

Адвокаты Зубкова пытаются найти доказательства того, что их подопечный не причастен к смерти потерпевшего. Однако, по словам государственного обвинителя, специалисты уже поставили под сомнение результаты экспертизы.

Зубков и Зыков являются фигурантами смертельной драки, которая произошла в Челябинске в ночь на 28 мая 2022 года. По версии следствия, в ходе драки они нанесли травмы мужчине, от которых он скончался. После полугода в СИЗО адвокатам Зыкова удалось доказать непричастность их подопечного к смерти потерпевшего. Ему переквалифицировали статью на более мягкую — нанесение побоев. Зубкову до сих пор инкриминируют нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.