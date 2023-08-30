Прокуратура в Пермском крае начала проверку после избиения школьницы

31 августа 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Прокуратура выяснит причины конфликта между школьниками Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура в Октябрьском Пермского края начала проверку после избиения школьницы, снятого на видео. Об этом сообщается на в официальном telegram-канале надзорного органа. «Прокуратура Октябрьского округа организовала проверку по факту конфликта между несовершеннолетними. В ходе надзорных мероприятий будут проанализированы причины и условия совершения деяния, дана оценка действиям (бездействию) субъектов профилактики», — говорится в сообщении прокуратуры Прикамья. Ранее стало известно, что несколько несовершеннолетних в Октябрьском устроили избиение сверстницы. Издевательства подростки засняли на телефон. Одна из девочек-зачинщиц заявила, что организовала избиение односельчанки, поскольку «ей было скучно». После случившегося следственными органами СУ СКР по Прикамью была начата доследственная проверка. Ход проверки взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин.

Прокуратура в Октябрьском Пермского края начала проверку после избиения школьницы, снятого на видео. Об этом сообщается на в официальном telegram-канале надзорного органа. «Прокуратура Октябрьского округа организовала проверку по факту конфликта между несовершеннолетними. В ходе надзорных мероприятий будут проанализированы причины и условия совершения деяния, дана оценка действиям (бездействию) субъектов профилактики», — говорится в сообщении прокуратуры Прикамья. Ранее стало известно, что несколько несовершеннолетних в Октябрьском устроили избиение сверстницы. Издевательства подростки засняли на телефон. Одна из девочек-зачинщиц заявила, что организовала избиение односельчанки, поскольку «ей было скучно». После случившегося следственными органами СУ СКР по Прикамью была начата доследственная проверка. Ход проверки взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин.