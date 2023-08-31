Глава СНБО Данилов заверил, что Украина бьет по РФ только своим оружием

31 августа 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Украина соблюдает обязательства перед Западом, заявил Алексей Данилов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина атакует территории России только оружием собственного производства. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Он подчеркнул, что Киев соблюдает договоренности с Западом и не использует его вооружение для ударов по России. «Что касается ситуации в России, то надо иметь в виду, что мы используем собственное оружие. Оружие собственного производства», — заявил Алексей Данилов в интервью немецкому изданию Welt . Глава СНБО Украины подчеркнул, что Киев соблюдает договоренности с западными странами и не использует их оружие для атак по территории РФ. Так он ответил на опасения Германии, которые не хотят поставлять крылатые ракеты Taurus для ударов по российским регионам. Ранее вооруженные силы Украины атаковали Курскую область картонными беспилотниками. Новые дроны Киев получил от Австралии. Предполагалось, что их будут использовать для гуманитарных миссий. При этом партнеры Украины не поддерживают удары ВСУ по территориям России. Об этом, в частности, заявлял Госдепартамент США. Представитель ведомства подчеркнул, что Киев должен бороться с Россией в зоне боевого конфликта.

Украина атакует территории России только оружием собственного производства. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Он подчеркнул, что Киев соблюдает договоренности с Западом и не использует его вооружение для ударов по России. «Что касается ситуации в России, то надо иметь в виду, что мы используем собственное оружие. Оружие собственного производства», — заявил Алексей Данилов в интервью немецкому изданию Welt. Глава СНБО Украины подчеркнул, что Киев соблюдает договоренности с западными странами и не использует их оружие для атак по территории РФ. Так он ответил на опасения Германии, которые не хотят поставлять крылатые ракеты Taurus для ударов по российским регионам. Ранее вооруженные силы Украины атаковали Курскую область картонными беспилотниками. Новые дроны Киев получил от Австралии. Предполагалось, что их будут использовать для гуманитарных миссий. При этом партнеры Украины не поддерживают удары ВСУ по территориям России. Об этом, в частности, заявлял Госдепартамент США. Представитель ведомства подчеркнул, что Киев должен бороться с Россией в зоне боевого конфликта.