Новые учебники истории с главами про СВО развезли по всей России

31 августа 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

С 2023 года школьникам будут рассказывать о СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новые школьные учебники с разделом про спецоперацию РФ на Украине доставлены во все российские школы. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Новость по теме Что написано в главе об СВО в новых школьных учебниках: содержание «Обновленный учебник истории для 11-х классов с разделом про спецоперацию на Украине поставлен во все российские школы», — сказал Кравцов. Его заявление транслировал телеканал «Россия 1». Ранее URA.RU сообщало, что учебники с главами про СВО привезли во все школы Екатеринбурга. В новом издании представлены причины и ход спецоперации, подвиги российских военнослужащих, противостояние РФ с Западом и США. Изначально предполагалось, что книги не успеют издать в 2023 году и они поступят в школы в 2024 году.

Новые школьные учебники с разделом про спецоперацию РФ на Украине доставлены во все российские школы. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «Обновленный учебник истории для 11-х классов с разделом про спецоперацию на Украине поставлен во все российские школы», — сказал Кравцов. Его заявление транслировал телеканал «Россия 1». Ранее URA.RU сообщало, что учебники с главами про СВО привезли во все школы Екатеринбурга. В новом издании представлены причины и ход спецоперации, подвиги российских военнослужащих, противостояние РФ с Западом и США. Изначально предполагалось, что книги не успеют издать в 2023 году и они поступят в школы в 2024 году.