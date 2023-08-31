Новые учебники истории с главами про СВО развезли по всей России

Новые школьные учебники с разделом про спецоперацию РФ на Украине доставлены во все российские школы. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Обновленный учебник истории для 11-х классов с разделом про спецоперацию на Украине поставлен во все российские школы», — сказал Кравцов. Его заявление транслировал телеканал «Россия 1».
Ранее URA.RU сообщало, что учебники с главами про СВО привезли во все школы Екатеринбурга. В новом издании представлены причины и ход спецоперации, подвиги российских военнослужащих, противостояние РФ с Западом и США. Изначально предполагалось, что книги не успеют издать в 2023 году и они поступят в школы в 2024 году.
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