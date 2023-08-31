Новые учебники истории с главами про СВО развезли по всей России

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Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
С 2023 года школьникам будут рассказывать о СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новые школьные учебники с разделом про спецоперацию РФ на Украине доставлены во все российские школы. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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Что написано в главе об СВО в новых школьных учебниках: содержание

«Обновленный учебник истории для 11-х классов с разделом про спецоперацию на Украине поставлен во все российские школы», — сказал Кравцов. Его заявление транслировал телеканал «Россия 1».

Ранее URA.RU сообщало, что учебники с главами про СВО привезли во все школы Екатеринбурга. В новом издании представлены причины и ход спецоперации, подвиги российских военнослужащих, противостояние РФ с Западом и США. Изначально предполагалось, что книги не успеют издать в 2023 году и они поступят в школы в 2024 году.

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Новые школьные учебники с разделом про спецоперацию РФ на Украине доставлены во все российские школы. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «Обновленный учебник истории для 11-х классов с разделом про спецоперацию на Украине поставлен во все российские школы», — сказал Кравцов. Его заявление транслировал телеканал «Россия 1». Ранее URA.RU сообщало, что учебники с главами про СВО привезли во все школы Екатеринбурга. В новом издании представлены причины и ход спецоперации, подвиги российских военнослужащих, противостояние РФ с Западом и США. Изначально предполагалось, что книги не успеют издать в 2023 году и они поступят в школы в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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