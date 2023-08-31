Россия разработала сухопутный дрон-камикадзе

31 августа 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

Для перевозки раненых достаточно одного оператора сухопутного дрона, сообщили в «Ремдизель» (архивное фото) Фото: Министерство обороны Великобритании В России разработали сухопутный беспилотник «Зубило», который может заменить человека при эвакуации раненых с поля боя и доставке боеприпасов. Об этом рассказали представители компании-разработчика «Ремдизель» на форуме «Армия-2023». Они уточнили, что «Зубило» также можно использовать как дрон-камикадзе — беспилотник может нести до двух тонн взрывчатки. «Машина доехала до места, привезла боеприпасы, или забрала раненного и обратно. Эти функции не требуют от нее какой-то особой автономности», — рассказал «Ридусу» заместитель главного конструктора по разработке «Ремдизеля» Айдар Юнусов. Он уточнил, что для перевозки раненых достаточно одного оператора. Генеральный директор «Ремдизеля» Александр Захаров рассказал, что «Зубило» можно направлять как дрон-камикадзе на расстояние от пяти до десяти километров. Машина может нести на борту до двух тонн взрывчатки. Чтобы управлять дроном-камикадзе, нужно два оператора, уточнил Захаров. Один отвечает за управление, а другой — за вооружение. Военно-технический форум «Армия-2023» проходил в Подмосковье с 14 по 20 августа. На нем были представлены как новейшие военные разработки, так и трофейная техника, захваченная российскими военными в ходе спецоперации на Украине.

В России разработали сухопутный беспилотник «Зубило», который может заменить человека при эвакуации раненых с поля боя и доставке боеприпасов. Об этом рассказали представители компании-разработчика «Ремдизель» на форуме «Армия-2023». Они уточнили, что «Зубило» также можно использовать как дрон-камикадзе — беспилотник может нести до двух тонн взрывчатки. «Машина доехала до места, привезла боеприпасы, или забрала раненного и обратно. Эти функции не требуют от нее какой-то особой автономности», — рассказал «Ридусу» заместитель главного конструктора по разработке «Ремдизеля» Айдар Юнусов. Он уточнил, что для перевозки раненых достаточно одного оператора. Генеральный директор «Ремдизеля» Александр Захаров рассказал, что «Зубило» можно направлять как дрон-камикадзе на расстояние от пяти до десяти километров. Машина может нести на борту до двух тонн взрывчатки. Чтобы управлять дроном-камикадзе, нужно два оператора, уточнил Захаров. Один отвечает за управление, а другой — за вооружение. Военно-технический форум «Армия-2023» проходил в Подмосковье с 14 по 20 августа. На нем были представлены как новейшие военные разработки, так и трофейная техника, захваченная российскими военными в ходе спецоперации на Украине.