31 августа 2023

Пермяк, отрубивший кисть своей сожительнице, не был законным супругом жертвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Мужчина был задержан силовиками и помещен в СИЗО Фото:

Житель Пермского края, который отрубил кисть своей сожительнице, не являлся ее законным мужем. Об этом заявила сама пострадавшая.

«Он мне не муж, он — мой сожитель, бывший», — пояснила женщина в интервью perm.aif.ru. По ее словам, с ней и с ее сыном сейчас все в порядке.

URA.RU уже писало, что мужчина избивал и насиловал сожительницу, заковав жертву в наручники. После этого он при помощи ножа и молотка отрубил пермячке кисть. Ребенок при этом находился в квартире. Сейчас пострадавшей собираются бесплатно установить бионический протез. По факту происшествия силовики возбудили уголовное дело, задержанного собираются проверить на вменяемость.

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Житель Пермского края, который отрубил кисть своей сожительнице, не являлся ее законным мужем. Об этом заявила сама пострадавшая. «Он мне не муж, он — мой сожитель, бывший», — пояснила женщина в интервью perm.aif.ru. По ее словам, с ней и с ее сыном сейчас все в порядке. URA.RU уже писало, что мужчина избивал и насиловал сожительницу, заковав жертву в наручники. После этого он при помощи ножа и молотка отрубил пермячке кисть. Ребенок при этом находился в квартире. Сейчас пострадавшей собираются бесплатно установить бионический протез. По факту происшествия силовики возбудили уголовное дело, задержанного собираются проверить на вменяемость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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