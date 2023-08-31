Пермяк, отрубивший кисть своей сожительнице, не был законным супругом жертвы

01 сентября 2023 в 02:15 Размер текста - 17 +

Мужчина был задержан силовиками и помещен в СИЗО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Пермского края, который отрубил кисть своей сожительнице, не являлся ее законным мужем. Об этом заявила сама пострадавшая. «Он мне не муж, он — мой сожитель, бывший», — пояснила женщина в интервью perm.aif.ru. По ее словам, с ней и с ее сыном сейчас все в порядке. URA.RU уже писало, что мужчина избивал и насиловал сожительницу, заковав жертву в наручники. После этого он при помощи ножа и молотка отрубил пермячке кисть. Ребенок при этом находился в квартире. Сейчас пострадавшей собираются бесплатно установить бионический протез. По факту происшествия силовики возбудили уголовное дело, задержанного собираются проверить на вменяемость.

Житель Пермского края, который отрубил кисть своей сожительнице, не являлся ее законным мужем. Об этом заявила сама пострадавшая. «Он мне не муж, он — мой сожитель, бывший», — пояснила женщина в интервью perm.aif.ru. По ее словам, с ней и с ее сыном сейчас все в порядке. URA.RU уже писало, что мужчина избивал и насиловал сожительницу, заковав жертву в наручники. После этого он при помощи ножа и молотка отрубил пермячке кисть. Ребенок при этом находился в квартире. Сейчас пострадавшей собираются бесплатно установить бионический протез. По факту происшествия силовики возбудили уголовное дело, задержанного собираются проверить на вменяемость.